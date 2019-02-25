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Böylesi ancak filmlerde olur..

Böylesi ancak filmlerde olur..

25 Şubat 2019 Pazartesi 12:43
Böylesi ancak filmlerde olur..

Trabzon'da lokantası için malzeme siparişi veren Mustafa Gümrükçüoğlu'na çanta içinde 300 bin TL para geldi. Şaşkına dönen Gümrükçüoğlu, parayı sahibine ulaştırdı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, lokanta işletmecisi Mustafa Gümrükçüoğlu'nun sipariş verdiği gıda malzemelerinin yer aldığı kolilerin içinden 300 bin lira çıktı. Olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, kolilere yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği parayı firma sahibine teslim etti.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Araklı'nın Merkez Mahallesi'nde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, aynı ilçeden sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak, durumu bildirdi. Gümrükçüoğlu, koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine teslim etti.

"BEN YAPILMASI GEREKENİ YAPTIM"

Poşet kolilerinin içinden 300 bin lira çıkınca şok yaşadığını anlatan Mustafa Gümrükçüoğlu, "Ben yapılması gerekeni yaptım ve parayı sahibine iade ettim. Kim olsa aynısını yapardı" dedi.

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300 Bin Tl Paraçantadan Para çıktı
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