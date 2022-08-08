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Borsa Haftaya Rekorla Başladı

08 Ağustos 2022 Pazartesi 11:45
Borsa Haftaya Rekorla Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,62 artarak 2.767,55 puan ile haftaya rekorla başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,05 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 2.767,55 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,67 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56'yla iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,42'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,98 değer kazanarak 2.750,49 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, haftalık bazda ise yüzde 6,10 değer kazandı.

Analistler, ABD'de güçlü gelen iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında temkinli bir seyrin öne çıktığını belirterek, yurt içinde ise banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, açıklanan şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların sürebileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 seviyesinin direnç, 2.720 ve 2680 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Son Güncelleme: 08.08.2022 12:10
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