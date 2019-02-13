Borçlanma maliyeti artışında Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de devletin ödediği dış borçların faiz oranının artışı açısından geçen yıl üye ülkeler içinde açık farkla ilk sırada yer aldığını ortaya koydu.

OECD’nin üye ülkelerde devletlerin borçlanmalarıyla ilgili genel görünüm raporuna göre 10 yıllık hazine bonolarındaki borçlanmada faiz artışı açısından geçen yıl Türkiye ilk sırada yer aldı.

Türkiye’de 2018 yılında, 2017 yılına oranda devletin borçlanma faiz oranı 4,76 puanlık artış gösterdi. Bu Türkiye’nin ekonomik riskler nedeniyle borçlanma faiz oranın da ciddi artış gösterdiği anlamına geliyor.

Meksika ikinci sırada

Türkiye’nin en yakın takipçisi Meksika’daki bir yıl içindeki artış ise yüzde 1,43 puan. İtalya, yüzde 1,14 artış ile üçüncü sırada yer alırken, yüzde 1,05 puan artışla Macaristan dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye, Meksika, İtalya ve Macaristan’da borçlanma maliyetinin önemli ölçüde yükseldiği uyarısı yapılan OECD raporunda, artan faiz oranlarının kurdaki kayıplarla birleşmesi halinde döviz cinsi yükümlülükleri göreceli olarak daha yüksek olan Macaristan, Meksika ve Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin daha da yükselebileceğinin altı çizildi.