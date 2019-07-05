banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99503
ALTIN
252.158
DOLAR
5.6298
STERLİN
7.0181
EURO
6.3186
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Dikkat kayıp şahıs aranıyor!
DİKKAT KAYIP ŞAHIS ARANIYOR!
Dikkat kayıp kızlar aranıyor!
DİKKAT KAYIP KIZLAR ARANIYOR!
banner306

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

05 Temmuz 2019 Cuma 12:03
Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bolu merkezli KKTC ve 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmış üyelerinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bolu, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Aksaray, Hatay ve KKTC'de gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 7 zanlı, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartıldı.

banner317
Şüphelilerden özel sektör çalışanı Ahmet Ö, astsubay Abdullah A. ve üsteğmen Nurullah A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Ekiplerin, firari 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 Temmuz'da bir muvazzaf üsteğmen ve bir astsubay, daha önce açığa alınan bir yüzbaşı ve bir astsubay, 2 eski askeri öğrenci, bir eski astsubay, "mahrem imam" oldukları öne sürülen, ByLock kullanıcısı bir sivil ve aktif görevdeki bir polis memuru olmak üzere 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, zanlılardan 7'si eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Son Güncelleme: 05.07.2019 15:23
Anahtar Kelimeler:
Fetö Pdy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: AKP’den daha önce ayrılanlar tarih oldu
Erdoğan: AKP’den daha önce ayrılanlar tarih oldu
Erdoğan: Hatay’daki patlamada  3 kişi öldü, terör bağlantısı olabilir
Erdoğan: Hatay’daki patlamada  3 kişi öldü, terör bağlantısı olabilir
Hatay'da Otomobilde Patlama
Hatay'da Otomobilde Patlama
“Emzirmek kalp-damar hastalığı riskini azaltıyor“
“Emzirmek kalp-damar hastalığı riskini azaltıyor“
Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attık..''
Erdoğan: “Kıbrıs Rum Kesimi'nin sondaj faaliyetleriyle ilgili olarak hukuk içinde gereken adımları attık..''
Erdoğan: ABD’nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi ‘gasp’ olur
Erdoğan: ABD’nin F-35 savaş uçaklarını teslim etmemesi ‘gasp’ olur
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin tehditlerinin hiçbir anlamı yok“
Mevlüt Çavuşoğlu: “Rum kesiminin tehditlerinin hiçbir anlamı yok“
Türkiye'den Washington Post'a tepki
Türkiye'den Washington Post'a tepki
S-400'de Karar Verildi, Temmuzda İlk Parti Teslimat Yapılacak
S-400'de Karar Verildi, Temmuzda İlk Parti Teslimat Yapılacak
Kanserde tümörlerin zayıf noktası bulundu
Kanserde tümörlerin zayıf noktası bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim