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Bodrum\'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü

 MUĞLA\'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI 

Bodrum\'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü

 MUĞLA\'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI 

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:44
Bodrum\'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü

 MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI 
34 METRE DERİNLİKTE BULUNAN TEKNEDE DALGIÇLARIN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 8 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI 
EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ
Muğla, 17 Mayıs 19 : Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı. 
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(AA/ÖZ/GÜL)

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