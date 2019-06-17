Bodrum\'da Düzensiz Göçmenleri Taşıyan Tekne Battı: 8 Ölü

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI

34 METRE DERİNLİKTE BULUNAN TEKNEDE DALGIÇLARIN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 8 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

EKİPLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR ÖLÜ SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ

Muğla, 17 Mayıs 19 : Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı. Dalgıçların çalışmasında 8 kişinin cesedine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler bota alındı.Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.(AA/ÖZ/GÜL)