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Bodrum\'da Batan Teknede Ölü Sayısı 12\'ye Yükseldi

MUĞLA\'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI

Bodrum\'da Batan Teknede Ölü Sayısı 12\'ye Yükseldi

MUĞLA\'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
Bodrum\'da Batan Teknede Ölü Sayısı 12\'ye Yükseldi

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİ AÇIKLARINDA BATAN TEKNEDEKİ 31 KİŞİ, TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UNSURLARINCA KURTARILDI
 34 METRE DERİNLİKTE BULUNAN TEKNEDE DALGIÇLARIN YAPTIĞI ÇALIŞMADA 12 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI 
Muğla, 17 Haziran : Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Burnu önlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ekibi ile 2 sahil güvenlik botu, bir sahil güvenlik dalış timi ve bir sahil güvenlik helikopteri sevk edildi.
Çalışmalar sonucu 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

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Dalgıçların çalışmasında 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Su yüzüne çıkarılan cesetler, botlara alınarak Turgutreis sahiline getirildi.
Cenazeler, ilçedeki hastanelerin morglarına konuldu. 
Göçmenlerin yaklaşık 40 kişi olduklarını söyledikleri 34 metre derinlikte bulunan teknedeki kayıp kişi veya kişileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(AA/AK/HÖ)
 

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