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Böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şeker

Böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şeker

29 Haziran 2019 Cumartesi 09:16
Böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şeker

ERK: “SAĞLIĞIMIZI BUNLARDAN UZAK DURDUĞUMUZ SÜRECE KORUYABİLİRİZ”

“DİĞER DÜŞMAN İSE SİGARA. BİR BABA SİGARA İÇİYOR, DAHA SONRA ÇOCUĞUN YANAĞINA BİR ÖPÜCÜK KONDURUYOR, BU DA BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR VE ÇOCUKLARIMIZ BÖBREK HASTASI OLABİLİYOR”

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şekerden uzak durmalıyız. Bunlardan uzak durduğumuz sürece sağlığımızı koruyabiliriz." dedi.

Erk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de böbrek nakli bekleyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

Türkiye'de 3 milyon insanın 3. derecede obez olduğunu belirten Erk, bu sayının 1,8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu aktardı.

Şeker ve tuzdan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Erk, "Özellikle çocuklarımızın tuz ve şekerden uzak durmasını istiyoruz. Çünkü tuz ve şeker böbrek hastalığı ile obeziteyi tetiklemekte. Böbrek hastalığının tetikçisi tuz ve şekerden uzak durmalıyız. Bunlardan uzak durduğumuz sürece sağlığımızı koruyabiliriz. Türkiye'de şu an 62 bin vatandaşımız suni böbrek makinesine bağlanarak hayatını devam ettiriyor. Yani haftada 3 gün, her girdiğinde de 4 saat diyaliz tedavisi görüyor." diye konuştu.

"Bizim insanımızın gönlü boldur bağış yapmasını sever ama organ bağışında oldukça cimriyiz." diyen Erk, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

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Beyin ölümünden sonra kadavra nakil oranının yüzde 20 seviyelerinde olduğuna değinen Erk, "Bunu en az canlıdan nakiller kadar, yüzde 50 seviyesine çıkartmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

 "7-8 BİN ÇOCUK DİYALİZ TEDAVİSİ GÖRÜYOR"

Erk, Türkiye'de 7-8 bin çocuğun diyaliz tedavisi gördüğünü, bu rakamın ciddi olduğunu bildirerek, "Diğer bir düşman ise sigara. Bir baba sigara içiyor, daha sonra çocuğun yanağına bir öpücük konduruyor, bu da birçok hastalığı tetikliyor ve çocuklarımız böbrek hastası olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle çocukların beslenmelerine dikkat etmesi gerektiğine işaret eden Erk, 22 ilde çocuklara böbrek sağlığının korunması için eğitimler verildiğini vurguladı.

 "TUZ VE ŞEKER MİKTARLARI RENKLERLE GÖSTERİLECEK"

Erk, gıdalar üzerinde tuz ve şeker miktarının renklerle gösterildiği bir uygulamaya geçileceğini aktararak, "Okul kantinlerinde satılan tuz miktarı fazla gıdaların ambalajlarında uyarıcı kırmızı etiket yer alacak. Ambalajın üzerinde tuz ve şeker miktarını gösteren kırmızı, turuncu ve yeşil renkler olacak. Çocuk kırmızı ve turuncu renkler olan ürünleri almaktan çekinecek." dedi.

Erk en kısa sürede başlayacak uygulama ile tuz ve şeker kullanım oranlarının da düşeceğine inandığını söyledi.

Uygulamanın 1 Ocak 2020'den itibaren tüm marketlere taşınacağını anlatan Erk, "Artık ambalajların üzerinde mutlaka trafik işaretleri dediğimiz renkler bulunacak. Böylelikle ürünü üreten firmalar da ürününü satabilmek için tuz ve şeker miktarını düşürecek." sözlerine yer verdi.

Son Güncelleme: 29.06.2019 12:28
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