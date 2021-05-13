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“Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak

TRT 1’de Perşembe günleri yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam ekranda olmayacak. 

13 Mayıs 2021 Perşembe 16:00
“Bir Zamanlar Kıbrıs’ta” Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam yayınlanmayacak
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TRT 1’de Perşembe günleri yayınlanan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi, Ramazan Bayramı nedeniyle bu akşam ekranda olmayacak. 

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TRT’den yapılan açıklamaya göre “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin yeni bölümü 20 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak.

Açıklamaya göre, yeni bölümde, Rauf Denktaş, Makarios ve Sampson’un planlarını boşa çıkaracak ve mücahitlerle birlikte çok önemli bir zafer kazanacak. Dr. Fazıl Küçük, Rauf Denktaş ve Kıbrıs Türk Cemaatinin ileri gelenleri bir masada toplanacak; yeni bir devlet yapılanmasının temelleri atılacak.  Gerek Dr. Fazıl Küçük, gerekse  Rauf Denktaş’ın yürüttükleri operasyonlarla nasıl güçlü birer lider oldukları yakından görülecek.  

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Son Güncelleme: 13.05.2021 16:04
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