Binlerce Aday Pazar Günü Kpss\'de Ter Dökecek

ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALİS AYGÜN: "KPSS A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK SINAVININ GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK OTURUMUNA 644 BİN 557 ADAY KATILACAK. SINAVDA 81 BİN 495 KİŞİ GÖREV ALACAK"

Ankara, 12 Temmuz 19 : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, pazar günü iki oturum şeklinde düzenlenecek Kamu Personel Seçme Sınavı (2019- KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 376 bin 709 adayın katılacağını bildirdi.

Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa dahil 95 sınav merkezinde 14 Temmuz Pazar günü yapılacağını anımsattı.

Sınavın "Genel Kültür" ve "Genel Yetenek"ten oluşan sabah oturumunun 10.15'te başlayacağına işaret eden Aygün, bu oturumda adaylara 120 soru yöneltileceğini ve 130 dakika süre verileceğini ifade etti.

Aygün, "KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumuna 644 bin 557 aday katılacak. Sınavda 81 bin 495 kişi görev alacak." bilgisini paylaştı.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

(AA/RU/GÜL)