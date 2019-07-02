Bingöl’de Kıbrıs Gazilerine madalya ve berat

Bingöl'de Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 37 gaziye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalya ve Beratı düzenlen törenle takdim edildi.

Vali Kadir Ekinci, Saray Park'taki programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin istiklal ve istikbaline yönelik her menfur gelişmede olduğu gibi Kıbrıs olayında da tek vücut halinde karanlık çevrelere gerekli cevabın verildiğini söyledi.

Kıbrıs'ta 1974 yılında zulüm ve katliam yapılması üzerine müdahale edildiğini vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Kıbrıs'ta kardeşlerimiz barış içinde hür yaşıyorlarsa bu şehit ve gazilerimizin destansı mücadeleleri ile olmuştur. Bundan sonra da şehit ve gazilerimizden emanet aldığımız bu cennet vatanda dimdik ayakta kalmaya devam edeceğiz. Takdim edilecek madalyalar kahraman gazilere karşı vefa borcu ve şükran duygularının bir ifadesidir."

İl Müftüsü Muharrem Genç tarafından okunan duanın ardından 37 gaziye madalya ve beratı verildi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutan vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Vali Yardımcısı Yusuf Gemici, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Emin Çakan da katıldı.