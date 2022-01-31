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Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından açıklama yapan Vali Kadir Ekinci, "Şu an itibarıyla bizlere ulaşan bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürüyor" dedi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:32
Bingöl'de 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.49'da Bingöl'ün Yayladere ilçesinde 4,7 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Vali Ekinci'den açıklama

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Yayladere ilçesinde yaşanan 4,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şu an için kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ekiplerin gerekli kontrolleri ve tespitleri sürdürdüğünü belirten Ekinci, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Elazığ'da da hissedildi

4,7 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Bingöl Yayladere ilçesi olmak üzere saat 03.49 da 4.7 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Deprem Karakoçan ve Palu ilçelerimizde hissedilmiştir.Sorumluluk sahamızdan şu ana kadar olumsuz bir ihbar gelmemiştir."

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