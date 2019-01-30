Binali Yıldırım: Resmi adaylık başvuru tarihi 18 Şubat'ta TBMM başkanlığını bırakacağım

AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Binali Yıldırım, resmi adaylık başvurusu sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

CNN Türk'te katıldığı canlı yayında "Benim istifa meselesiyle vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkıldı." diyen Yıldırım, "Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren meclis başkanlığını bırakacağım." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, partisinin İstanbul belediye başkanlığı için adaylık başvurusunu 18 Şubat'ta yaptığı anda kendisinin görevi bırakacağı söyledi. TBMM Başkanı Yıldırım, ayrıca "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım" şeklinde konuştu.

Yıldırım, HDP'nin İstanbul'da belediye başkanı adayı göstermemesine ilişkin ise "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz." dedi

'Kanal İstanbul'u felaket gibi gösterme gayreti var'

Kanal İstanbul projesiyle ilgili de konuşan Yıldırım, "İstanbul'un felaketine sebep olacak bir proje gibi gösterme gayretleri var, dış yayınlarda hep bu böyle işleniyor. Çünkü ne olacak? Boğaza alternatif oluşturuyor. Boğaza alternatif oluşturmasının hem ulusal güvenliğimiz açısından hem de stratejik menfaatlerimiz açısından çok büyük önemi var." diyerek projeyi destekleyeceğini hatırlattı.