Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın istifasıyla 19 Şubat tarihiyle itibariyle boşalan koltuk için 5 gün içerisinde yeni aday gösterilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak. Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere de 15 gün ara verecek.

Yıldırım'ın istifa yazısı TBMM'de okundu

Meclis Başkanvekili Levent Gök, bugünü TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.