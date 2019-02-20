Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101742
ALTIN
228.430
DOLAR
5.2894
STERLİN
6.9093
EURO
5.9974
Şahali halen sessiz...
ŞAHALİ HALEN SESSİZ...
Minik Demir yardım bekliyor
MİNİK DEMİR YARDIM BEKLİYOR
Alkol tesiri ile dehşet saçtı
ALKOL TESİRİ İLE DEHŞET SAÇTI
Hırsız öğrenci tutuksuz yargılanacak
HIRSIZ ÖĞRENCİ TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Aşkının kurbanı olmuş!
Kapat

Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek

Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:14
Binali Yıldırım görevi bıraktı, TBMM 24 Şubat'ta yeni başkan seçecek

TBMM Genel Kurulu, 24 Şubat Pazar günü yeni Meclis Başkanı'nı seçecek.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın istifasıyla 19 Şubat tarihiyle itibariyle boşalan koltuk için 5 gün içerisinde yeni aday gösterilebilecek.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Danışma Kurulu önerisine göre, Genel Kurul 24 Şubat Pazar günü TBMM Başkanı seçimi için toplanacak. Seçimin ardından TBMM Genel Kurul çalışmalarına 12 Mart 2019 tarihinden başlamak üzere de 15 gün ara verecek.

Yıldırım'ın istifa yazısı TBMM'de okundu
Meclis Başkanvekili Levent Gök, bugünü TBMM Genel Kurulu'nda, Yıldırım'ın, Meclis Başkanlığı görevinden çekildiğini belirten yazısını okuttu.

Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığına sunduğu yazısında, "31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olarak gösterilmem nedeniyle TBMM Başkanlığından çekiliyorum. Başkanlığım dönemimde katkı ve destekleri nedeniyle Başkanlık Divanı üyelerine ve değerli milletvekillerine teşekkürlerimi sunarım. Yüce Meclis'in bilgilerine saygılarımla arz ederim." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Binali Yıldırım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Hangi Hastalıklar Depresyonu Taklit Ediyor?
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti
Berna Laçin
Berna Laçin "dini Değerleri Aşağılama" Davasında Beraat Etti
KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı
KKTC bağlantılı internet sitelerinde bahis oynattığı ileri sürülen 96 zanlı gözaltına alındı
Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten şaşırtan karar!
Tesettüre giren Gamze Özçelik'ten şaşırtan karar!
Tepki çeken taciz davası
Tepki çeken taciz davası
Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor
Türkiye ile Moldova arasında, kimlikle seyahat başlıyor
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342
Türkiye'de yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342
Türk Kızılayı Başkanı Kınık vurguladı: “Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz“
Türk Kızılayı Başkanı Kınık vurguladı: “Her yıl 500 bin ton ekmeği çöpe atıyoruz“
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim