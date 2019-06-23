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Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum

Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum

23 Haziran 2019 Pazar 19:28
Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum

Binali Yıldırım: Ekrem İmamoğlu önde başarılar diliyorum

İstanbul seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin tamamlanmasının ardından AKP'nin adayı Binali Yıldırım, saat 18.38'de AKP'nin İl Başkanlığı'na geçti. Yıldırım'ın burada canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Tuzla Aydınlı’daki konutundan hareket eden Yıldırım, seçim sonuçlarını takip etmek üzere saat 18.38 itibarıyla AKP İstanbul İl Başkanlığı’na ulaştı. Yıldırım’ı İl Başkanlığı’na gelişinde AKP Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ile Ali İhsan Yavuz, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve milletvekilleri karşıladı.

Bu arada AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AKP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi.

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Yıldırım’ın konuşmasından satır başları şöyle;

Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir başarılar diliyorum. Seçim kampanyası boyunca bizlerle beraber gayreti gösterenlere teşekkür ederim.

Sabah oy kullanırken de söylediğim gibi seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerde de demokrasinin kusursuz şekilde işlediğini göstermiştir. Bu sonuçların İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini diliyorum.

Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını diliyorum.

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