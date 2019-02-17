Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102715
ALTIN
223.931
DOLAR
5.2843
STERLİN
6.7852
EURO
5.9542
Rum kesiminde 6 Kilo 100 gram hint keneviri ele geçirildi
Rum kesiminde 6 Kilo 100...
Avtepe - Kuruova Anayolu yeniden trafiğe açıldı
YOLA DÜŞEN KAYA PARÇASI KALDIRILDI
Okullarda ders zili yarın çalıyor
Okullarda ders zili yarın çalıyor
Gazimağusa’da kavga
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA
banner282
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

17 Şubat 2019 Pazar 09:47
Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

Mersin'in Silifke ilçesinde limon ağacında bulunan "biber görünümlü üçlü limon" görenleri hayrete düşürdü.

Mersin Silifke'de yaşayan ve çiftçilik yapan Erhan Nizamoğlu ve arkadaşı Hayati Göztaşı bahçesinde limon toplarken ağaçtaki limonların yanında biber gördü. Nizamoğlu, bir süre sonra şaşkınlıkla ağaçtan kopardığı biber görünümlü limonu alarak evine geldi.

Burada biber görünümlü limonu ailesine ve komşularına gösterdi. Limonu gören herkes çok şaşırırken, daha sonra limonun biber mi, yoksa limon mu olduğuna kendisi de inanamadığı için ziraat mühendisine gösterdi.

"LİMON TOPLARKEN AĞAÇTA BİBER OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Erhan Nizamoğlu, bahçeye limon toplamaya gittiğini belirterek, "Limon toplarken ağaçta biber olduğunu fark ettim. Biraz inceledikten sonra biber görünümlü limon olduğunu fark ettim. Şaşırdım. Tadına baktık biber görünümlü limon, Allah'ın hikmeti işte" dedi.

Silifke'de daha önce tekli biber görünümlü limon gördüğünü ancak üçlü olarak görmediğini belirten Hayati Göztaşı ise, "Hayatım boyunca böylesine biber görünümlü bir limon görmedim. Dalında üçlü biber gibi gözüküyor. Allah'ın takdiri işte" dedi.

"ENDER RASTLANAN BİR DURUM"

Biber görünümlü limonu gören vatandaşlar ise böylesini ilk defa gördüklerini, şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirttiler.

Ziraat Mühendisi Durmuş Belen ise ağaçta yaptığı incelemede, şekil bozukluğunun yerli limon cinsinde ender rastlanan bir durum olduğunu, zaman zaman tozlaşmanın yetersiz olduğu meyvelerde bu tür şekil bozukluklarının ortaya çıkabildiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Biber Görünümlü Limon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde deprem
FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı
FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı
Türkiye'de yakalanan ünlü mafya lideri, Bulgaristan'a iade edildi
Türkiye'de yakalanan ünlü mafya lideri, Bulgaristan'a iade edildi
Erdoğan: Ruhban Okulu İstiyorsan, Fethiye Camii’ni De Açalım
Erdoğan: Ruhban Okulu İstiyorsan, Fethiye Camii’ni De Açalım
Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı İle Telefonda Görüştü
Çavuşoğlu Yunanistan'ın Yeni Dışişleri Bakanı İle Telefonda Görüştü
Kartal'da 21 kişiye mezar olan binanın çöküş nedeni belli oldu
Kartal'da 21 kişiye mezar olan binanın çöküş nedeni belli oldu
Küçük kız köprüden atladı, meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirdi
Küçük kız köprüden atladı, meraklı vatandaşlar fotoğraf çektirdi
Vahşet: 1.5 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti
Vahşet: 1.5 yaşındaki kızına şırıngayla çamaşır suyu enjekte etti
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz
Erdoğan: Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ta, Ege’de Haklarımız Korumazsak Karşımıza Nasıl Bir Manzara Çıkacağını Biliyoruz
Türkiye, Akdeniz'deki Sondajda Hedefe Yaklaştı
Türkiye, Akdeniz'deki Sondajda Hedefe Yaklaştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim