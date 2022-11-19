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Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Patlayıcının “Olta Kurşunu“yla Güçlendirildiği Belirlendi

19 Kasım 2022 Cumartesi 12:45
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Patlayıcının “Olta Kurşunu“yla Güçlendirildiği Belirlendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında, patlayıcının çivi, demir parçaları ve olta kurşunuyla güçlendirildiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın parçaları üzerindeki incelemesi de devam ediyor.

Yapılan tespitlerde TNT cinsi patlayıcının güçlenmesi için içine çivi, demir parçaları ve olta kurşunu konulduğu belirlenirken delillerde TNT ve nitro selüloz kalıntıları ortaya çıktı.

- 2 şüpheli daha gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, saldırıya ilişkin 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Son Güncelleme: 19.11.2022 14:04
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