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Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Bombacı Teröristin Örgüt Bağlantıları Çözülüyor

17 Kasım 2022 Perşembe 17:30
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırısında Bombacı Teröristin Örgüt Bağlantıları Çözülüyor


Emniyet güçleri, saldırının ardından yaptıkları çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın bağlantılarını ortaya çıkardıÖrgütün terör saldırısını gerçekleştirmek için yaptığı planı deşifre eden emniyet, olayla bağlantısı olan birçok isme ulaştı

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristin, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG ile olan bağlantıları deşifre ediliyor.

Emniyet güçleri, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yaptıkları çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG tarafından verilen talimat üzerine bombalı saldırıyı düzenleyen Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın örgütle olan bağlantılarını ortaya çıkardı.

Örgütün bombalı saldırıyı gerçekleştirmek için yaptığı planı deşifre eden emniyet, olayla bağlantısı olan birçok isme de ulaştı.

Söz konusu isimler, eylem ve bağlantıları şöyle:

-Terörist Ahlam Albashır

Suriye'de 1999 yılında doğdu. Albashır, polisteki ifadesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile 2017 yılında erkek arkadaşı Ahmed A. aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Suriye'deki "Hacı" kod adlı terör örgütü üyesinin talimatıyla firari Bilal Hasan ile 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelip kamufle olmak için Ferhat Habeş'in Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

Saldırıyı yapacağı Beyoğlu'na şüpheli Yasir K. tarafından bırakıldı.

Saldırının ardından taksiyle gittiği Esenler'den Ahmed Jarkas tarafından araçla alınıp Küçükçekmece'de yakalandığı eve götürüldü.

-Firari şüpheli Bilal Hassan

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti.

Albashır'ı saldırı günü şüpheli Yasir K. ile Taksim'e bıraktıktan sonra geri döndü.

Olayın ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldı.

Edirne'den sonra izini kaybettiren Bilal Hassan'ın arama çalışması sürüyor.

-Ammar ve Ahmed Jarkas kardeşler

Küçük kardeş Ahmed Jarkas, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ı Esenler'den Küçükçekmece'de annesine ait eve götürdü.

Terörist Albashır'ı saldırının ardından Yunanistan'a götürmekle görevlendirildi.

Polisin Albashır'ı yakaladığı sırada evde bulunmayan Ahmed Jarkas, daha sonra yapılan çalışmayla gözaltına alındı.

Ağabey Ammar Jarkas, saldırının ardından Bulgaristan'a kaçmaya çalışan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdü.

Jarkas kardeşlerin anneleri de şüpheli Ahlam Albashır'ın evinde yakalanması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

-Yasir K.

Yasir K, olay günü araçla Bilal Hassan ve Ahlam Albashır'ı Beyoğlu'na Taksim Meydanı'na yakın bir yere bıraktı.

Saldırganın yanlarından ayrılmasının ardından Bilal Hassan ile Esenler'e tekrar geri döndü.

Saldırının ardından kendisini arayan Ahlam Albashır'a, "polis her yeri tutmuş gelemem." dedi.

-Ferhat Habeş

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi.

Suriye'deki örgüt yöneticisi "Hacı" kod isimli şüpheliden Albashır ve Hassan'ın barındırılması talimatını aldı.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan araştırmada terör örgütü ile bağlantısı tespit edildi.

-"Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubu

Terör örgütü PKK/YPG'ye mensup olan "Hüsam" kod adlı şüpheli, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldi.

Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti.

Patlamanın ardından başlatılan operasyonlar sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına aldı.

-"Hacı" kod adlı terörist

Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde saldırı emrini "Hacı" kod isimli terör örgütü yöneticisinden aldığını söyledi.

Şüphelinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

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Son Güncelleme: 17.11.2022 17:40
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