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Beyoğlu'ndaki Terör Saldırında Yeni Detaylara Ulaşıldı

Beyoğlu'ndaki Terör Saldırında Yeni Detaylara Ulaşıldı

18 Kasım 2022 Cuma 15:30
Beyoğlu'ndaki Terör Saldırında Yeni Detaylara Ulaşıldı

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi Ferhat Habeş'in kardeşinin PYD/YPG'ye katıldığı ve etkisiz hale getirildiği belirlendiTerörist Albashır ile firari Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik cüzdanı ele geçirildi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını sonrası yapılan çalışmalarda olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

- Firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'de karşılayan zanlı tutuklandı

Saldırı sonrası şüpheli terörist Bilal Hassan'ı Edirne'ye kaçıran Ammar Jarkas’ın ifadesi sonrası çalışmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı Edirne'de karşılayan Hüseyin Güneş'i düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Tutuklu zanlı Jarkas, emniyetteki ifadesinde, olay günü saat 16.15'de Bilal'in arabaya bindiğini ve birlikte kuru kahve satan bir iş yerinden büyük bir beyaz poşet ile bavul alarak yola çıktıklarını söylediği öğrenildi.

Daha sonra Edirne'ye doğru yola çıktıklarını, 2 saat süren yolculukta şüphelinin hep telefonla ilgilendiğini aktaran Jarkas, "Adının 'Hamza' olduğunu bildiğim fakat gerçekte Hüseyin Güneş isimli kişinin bizi karşılayacağı bilgisi verildi bana. Bilal’i, Hüseyin Güneş’e bıraktım, Hüseyin, Bilal’i aldı. Ben Edirne’ye giderken Halil Mence beni arayıp 'Bir kadının acilen alınması ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini' söyledi. Ben de kardeşime yönlendirdim. Sonra Edirne’den döndüğümde eve gittim ve evde Ahmet ve ailesi, annem, babam ve daha önce hiç görmediğim Ahlam Albashır’ı gördüm. Kardeşime 'bu kim?' diye sorduğumda Halil Mence’nin bahsettiği kadın olduğunu, kadının zor durumda kaldığını ve salı gününe kadar beklemesi gerektiğini söyledi. Sonra da siz geldiniz" diye konuştu.

Yapılan görüşme sonrası düzenlenen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan Hüseyin Güneş'in de saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer aldığı belirtildi.

- Sahte evlilik belgesi düzenlenmiş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları çalışma sonrasında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan adına düzenlenmiş sahte evlilik belgesini tespit etti.

Sözde Halep Şer’i Mahkemesi tarafından düzenlenen ve sahte tarihler atılan belgede iki teröristtin şahitler eşliğinde bin Suriye lirası karşılığında evlendiklerini gösteren ifadeler yer aldı.

Belgenin sahte olduğunu değerlendiren emniyet güçleri, saldırıyla ilgili çalışmalarını sürüyor.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 15:58
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