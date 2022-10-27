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Belinde bal arılarıyla yakalandı!

27 Ekim 2022 Perşembe 18:48
Belinde bal arılarıyla yakalandı!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelen 1 kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı.

BELİNE SARMIŞ


Yolcunun x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilediği için detaylı üst araması yapıldı. Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş 1100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.

YAKIT DEPOSUNDA KESTANE BALI

Sarp Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.

Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi. Soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

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