banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99405
ALTIN
272.110
DOLAR
5.4820
STERLİN
6.7415
EURO
6.1365
İzinsiz ikamet eden 11 kişi tutuklandı
11 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Kaza yapan araç sürücüsünün üzerinde ve araçta uyuşturucu bulundu
ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Kaza yapan araçta uyuşturucu bulundu
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Bayramda yediklerinizi, doğru beslenerek telafi edebilirsiniz

Bayramlarda beslenme konusunda yapılan tatlı kaçamaklar, bayram sonrasında pişmanlığa dönüşebiliyor. 

Bayramda yediklerinizi, doğru beslenerek telafi edebilirsiniz

Bayramlarda beslenme konusunda yapılan tatlı kaçamaklar, bayram sonrasında pişmanlığa dönüşebiliyor. 

14 Ağustos 2019 Çarşamba 09:04
Bayramda yediklerinizi, doğru beslenerek telafi edebilirsiniz

Diyetisyen Ceyda Nur Çakın, Kurban Bayramı'nda çeşitli ikramlıklar ve fazla et tüketimi dolayısıyla bozulan beslenme şeklinin, bayram sonrasında et tüketimini azaltıp düzenli beslenerek telafi edilebileceğini söyledi. 

Bayramlarda beslenme konusunda yapılan tatlı kaçamaklar, bayram sonrasında pişmanlığa dönüşebiliyor. 

Diyetisyen Çakın, bayram sonrasında beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken noktaları AA muhabirine anlattı. 

Beslenme alışkanlığındaki kısa süreli değişikliğe işaret eden Çakın, bunun uzun süre devam etmediği takdirde telafi edilebileceğini ve şok diyetlere gerek olmadığını belirtti. Çakın, "Bayram dört gün sürdüğü için bayramda yediklerinizi doğru beslenerek telafi edebilirsiniz. Beslenme alışkanlıklarınıza döndüğünüzde vücut kısa sürede eski halini alıyor." dedi. 

Neyin fazla, neyin az tüketildiğinin tespit edilmesiyle beslenme şeklinin düzene gireceğini vurgulayan Ceyda Nur Çakın, şunları söyledi:

"Örneğin, bayramda kırmızı et ve kızartma türevi yiyeceklere ağırlık verilmişse, bayramdan sonra en azından kırmızı et bir porsiyonla sınırlandırabilir, geri kalan öğünlerde de daha çok sebzelere yer verilebilir ya da bayramda şeker ilaveli meşrubatlar ile şerbetli tatlı tüketimi artmış olabilir. Bayramdan sonra mümkün olduğunca tatlı tüketmemeye veya tatlı ihtiyacımızı meyvelerle karşılamaya çalışabiliriz." 

"EKMEK YEMEYİ KESMEK TATLI İHTİYACININ ARTMASINA SEBEP OLUYOR" 

banner317
Çakın, kilo aldığını fark eden insanların genellikle ekmek yemeyi kestiğine ancak bunun tatlı ihtiyacının artmasına sebep olduğuna da dikkati çekerek şöyle devam etti:

"En azından her öğünde tam buğday, çavdar ekmeği gibi sağlıklı bir karbonhidrat kaynağına yer verebilir veya ekmek tüketmekten hoşlanmıyorsak bulgur, tam tahıllı makarna ya da salataların üzerine eklediğimiz haşlanmış kara buğday gibi yine kompleks karbonhidratlarla günlük enerji alımımızı daha dengede tutabiliriz. Böylece hem tatlı isteğimiz azalır hem bayram sonrası lif alımının azalmasıyla kabızlık şikâyeti yaşanmasının önüne geçilir. Bunlarla, bağırsaklarımızın aktive olmasını sağlayacak lifli bir beslenme sağlamış oluyoruz. Bir de bayram sonrası ana öğünlerimizin pişmiş sebzelerden oluşması, özellikle öğlen ve akşam yemeklerinde mutlaka yemeklerimizin yanında yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış salataların yer alması bayram boyunca eksik kalan lif alımını, vitamin mineral alımını tamamlamak için etkili olacaktır."

Fazla protein tüketimine bağlı olarak bağırsaktaki yararlı bakterilerin azaldığını aktaran Çakın, "Bu bakterileri artırmak için yoğurt, kefir gibi probiyotik gıdalara mutlaka günlük beslenmemizde yer vermek gerekiyor. Eğer yapamıyorsak probiyotik takviyelerine başvurulabilir. Fakat probiyotik takviyesi kullanılacaksa mutlaka bir uzman görüşü alınmalı. Çünkü şu an piyasada çok fazla sayıda probiyotik var. Doğru seçim yapmak bu noktada önemli." ifadelerini kullandı.

Bayram sonrası sıvı tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini aktaran Çakın, "Günde en az iki buçuk litre su içmek, meyveleri kabuklu şekilde tüketerek posa alımını artırmak, öğünlerimizde mutlaka çiğ sebzelere yer vermek, özellikle kayısı, erik gibi posalı yiyeceklere ağırlık vermek gerekiyor." diye konuştu.

"KİLO ALIMININ DÖRT GÜNDE TARTIYA YANSIMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çakın, bayramın yaz aylarına denk gelmesiyle ödem ve şişkinlik şikayetlerinin de artabileceğini ifade etti. 

Kilo alımının dört günde tartıya yansımasının fizyolojik olarak mümkün olmayacağını aktaran Çakın, "Kişi bayramdan sonra tartıdaki kilo artışını görünce 'Dört günde üç kilo almışım' diye düşünebiliyor ama bu çok mümkün olmuyor. Genellikle kırmızı et tüketimi, yemeklerin içinde tuz olması ve sıcak havalardan kaynaklanan su kaybı gibi sebepler ödem oluşmasına yol açıyor. Yani orada hemen bir kilo ve yağ artışı olmuyor." dedi. 

Çakın, bayram sonrası ödem şikâyeti olan kişilere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, "Ödemi çözmek için günde iki fincan yeşil çay içilebilir, su tüketimi iki buçuk litrelere kadar artırılabilir. Maydanoza, yeşil yapraklı sebzelere yer verilebilir. Ananas kullanılabilir. Ananas, ödem attırıcı etkisiyle bilinen güzel bir meyvedir. Tuz tüketimi bayram sonrası sınırlandırılırsa bu da ödem şikayetinin çözülmesinde yardımcı olacaktır." diye konuştu.

Son Güncelleme: 14.08.2019 12:13
Anahtar Kelimeler:
Bayramda Beslenme
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmara’da sayım: Yunustan çok çöp var
Marmara’da sayım: Yunustan çok çöp var
Yaralanan arkadaşına yapraklardan "yorgan" yapmış
Yaralanan arkadaşına yapraklardan "yorgan" yapmış
Elvan: “Türkiye'nin garantörlüğüne rağmen Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmeye çalışıyorlar”
Elvan: “Türkiye'nin garantörlüğüne rağmen Doğu Akdeniz'de önümüzü kesmeye çalışıyorlar”
Hamilelere ödemden kaçınmak için “tuz ve şeker“ uyarısı
Hamilelere ödemden kaçınmak için “tuz ve şeker“ uyarısı
Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı
Doğu Akdeniz'deki Türk donanmasında bayram heyecanı
Otoyolda milletvekilinin çarptığı yaya öldü
Otoyolda milletvekilinin çarptığı yaya öldü
3 milyon müslüman hacı oldu
3 milyon müslüman hacı oldu
İstanbul'da 791 “acemi kasap“ kendini yaraladı
İstanbul'da 791 “acemi kasap“ kendini yaraladı
Çanakkale’deki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi
Çanakkale’deki yangın 12 saatte kontrol altına alınabildi
Kurban pazarından kaçıp 3 gün yüzen boğa bu yıl kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında
Kurban pazarından kaçıp 3 gün yüzen boğa bu yıl kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim