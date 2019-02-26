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Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”

Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”

26 Şubat 2019 Salı 10:07
Bayraktar: “Akdeniz'deki aramaları sürdürüyor”

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ruhsat sahalarında aramalarını sürdürdüğünü ve Karadeniz'de de çalışmalara başlayacağını söyledi. 

Türkiye'nin doğal gazda 2021'de süresi dolacak 16 milyar metreküp kapasiteli kontratlar nedeniyle önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Bollaşan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sebebiyle artık daha esnek kontrat şartları, süreleri ve fiyatlama yapısı gerekiyor. Klasik boru gazı tedarikçilerinin bu değişen dünyaya adapte olması lazım." dedi.

Bayraktar, Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen, "LNG'nin Yaygınlaşması ve Kaya Gazı Devrimi Ortamında Bölgesel Gaz Piyasalarındaki Yeni Dinamikler" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada enerji alanında çok büyük ve hızlı bir dönüşüm yaşandığını, bunun etkisinin Türkiye'de de görüldüğünü ifade etti. 

Türkiye'nin son 15 yılda özellikle elektrik piyasasında çok önemli reformlar gerçekleştirdiğini ve piyasanın serbestleştiğini kaydeden Bayraktar, bu yapısal dönüşümün ardından "Enerjide Dönüşüm 2.0" dönemine geçildiğini söyledi. 

Bayraktar, bu dönemde Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında arz güvenliği, yerlileştirme ve piyasa öngörülebilirliği konusundaki hedeflerin ön plana çıktığını kaydetti.

Türkiye'nin son 10 yılda enerji ithalatının yıllık ortalama 44 milyar dolar olduğunu anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konuda bazı tedbirler almak gerekiyor. Bunlardan birisi altyapı yatırımları. Bu kapsamda boru hatları, sıvılaştırılmış gaz terminalleri (LNG) ve depolama yatırımlarıyla daha esnek bir yapıya kavuşmayı hedefledik. Türkiye'de 2023'te 11 milyar metreküp gaz depolama kapasitesini hedefliyoruz. Diğer yandan Türkiye'nin doğal gaz kontratlarıyla ilgili de önemli bir döneme giriyoruz. 2021, Türkiye için önemli bir kilometre taşı, yaklaşık 16 milyar metreküp kapasiteli kontratların süresi doluyor. Bu yüzden, Türkiye'nin önemli kararlar alacağı bir döneme yaklaşıyoruz. Bu sürece daha iyi hazırlanmak için gelişmeleri takip ediyoruz. Bollaşan LNG sebebiyle artık daha esnek kontrat şartları, süreleri ve fiyatlama yapısı gerekiyor. Klasik boru gazı tedarikçilerinin bu değişen dünyaya adapte olması lazım. Artık, fiyata son derece duyarlı bir piyasa var ve tedarikçilerin bunu iyi anlayabilmesi gerek." 

Türkiye'nin doğal gaz piyasasında özellikle son birkaç aydır daha rekabetçi bir ortam oluştuğunu vurgulayan Bayraktar, piyasa koşullarının sürekli değiştiğini ve yakından takip edilmesi gerektiğini aktardı.  

"ESNEK MODELLER GEREK"

Son dönemde Amerika'nın LNG piyasasındaki değişen rolüne dikkati çeken Bayraktar, gelecekte ABD'nin LNG ticaretindeki rolünün artacağını söyledi.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde iki ülke ticaret hacminin artırılması için çok ciddi hedefler konulduğunu anımsatarak, "Bu hedefleri başarmak istiyorsak, doğal gazın bu denklemde mutlaka yeri olmalı. Bunun için özellikle üreticilerin daha yaratıcı modellerle, esnek koşullu modellerle Türkiye'ye gelmesi gerekiyor. Türkiye'deki partnerleriyle değer zinciri oluşturabilecek bir modeli çalışması gerekiyor. Bu anlamda önemli fırsatlar olduğunu söylemem lazım." ifadelerini kullandı.

"AKDENİZ'DE İŞ BİRLİĞİNE VARIZ"

Türkiye'nin hidrokarbon aramacılığındaki çalışmalarına da değinen Bayraktar, bu anlamda çok kapsamlı bir arama programıyla hareket edildiğini söyledi. 

Bayraktar, Türkiye'nin karşılıklı kazan-kazan ilkesine dayalı, bölgesel barışa katkı sunan her projeyi destekleyeceğinin altını çizdi. 

KKTC ARAMALAR SÜRÜYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen ruhsat sahalarında aramalarını sürdürdüğünü ve Karadeniz'de de çalışmalara başlayacağını söyledi.

Bayraktar, TPAO'nun şu an bölgede aktif aramacılık faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, "Ulusal ve uluslararası tüm oyunculara açık bir süreçten bahsediyoruz. Türkiye'nin Akdeniz'deki endişelerini, kaygılarını ve hassasiyetlerini dikkate alan, buna özen gösteren şirketlerle iş birliği söz konusu olabilir. Bu konuda ortaklıklara varız. Biz sorunları çözen taraf olmak istiyoruz. İkili ilişkiler ne olursa olsun, enerjinin pozitif gündemle siyasi çatışmaları ortadan kaldıracak bir rol oynayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 26.02.2019 13:56
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