Batı Karadeniz'i sel vurdu: Su yüksekliği 4 metreye ulaştı

Bartın'da etkili olan şiddetli sağanak bazı bölgelerde sele yol açtı, araçlar sürüklendi, çok sayıda iş yeri ve evi su bastı. Sinop, Kastamonu ve Karabük'te de kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı.

Bartın'da evinin bir bölümü sel nedeniyle yıkılan 80 yaşındaki kadın sulara kapılarak kayboldu. Sinop'ta su baskınında evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar helikopterle kurtarıldı. Ayancık ilçesindeki devlet hastanesini su basması sonucu hastalar tahliye edildi. Kastamonu'da da birçok cadde ve sokağı bastı. Bozkurt İlçe Belediye Başkanı Yanık, yaşanan felaketi, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlattı. Felakete ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu ise bazı bölgelerde su yüksekliğinin 4 metreye ulaştığını söyledi.



Gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış sabaha kadar devam etti. Bartın, Sinop, Samsun ve Kastamonu'da taşkınlar oldu.Bölgede rekor yağış miktarları kaydedildi. Yıllık yağış miktarının üçte birinin sadece bir günde düştüğü belirtiliyor.