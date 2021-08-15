Batı Karadeniz'deki sel felaketinde son durum

Sel felaketinin yaşandığı Batı Karadeniz, afetin izlerini temizlemeye çalışırken can kaybı sayısı da artıyor.

AFAD'dan yapılan son açıklamaya göre toplam can kaybı sayısı 58'e yükseldi.

Kastamonu’da 48, Sinop’ta 9 ve Bartın’da 1 kişi hayatını kaybetti.

77 KİŞİ İÇİN KAYIP İHBARI

Dün akşam sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, "Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14-15 kayıp ihbarı var. Toplamda 77 kayıp ihbarı var" dedi.

BOZKURT'TA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle yıkılan ve zarar gören binalar ile çevredeki yapılarda arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve jandarma teşkilatına bağlı arama kurtarma ekipleri ile belediyeler, ilçede sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın kenarında yıkılan binanın enkazındaki çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığı ilçede, sele kapılan oyuncak, terlik, puset, çamaşır makinesi, kask gibi çok sayıda eşya ile araçlar dikkati çekiyor.

İlçe merkezindeki çarşıda yürütülen çalışmalar kapsamında selde zarar gören iş yerleri temizleniyor. Bazı iş yeri sahiplerinin de kurtarabildikleri malzemeleri taşıdıkları gözleniyor.

Öte yandan Türkiye'nin dört bir yanından gelen yardım ekiplerinin de ilçede hummalı şekilde çalıştıkları gözleniyor. Yardım kurumları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da gerek vatandaşların gerekse çalışmaları yürüten ekiplerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında özveriyle çalışıyor.

METEOROLOJİ'DEN KARADENİZ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı yaptı.

MGM tarafında yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'de beklene gök gürültülü sağanak yağışların bugün akşam saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) Trabzon, Rize ve Artvin'de şiddetli (51-100 Kb/m2), yer yer aşırı (100 Kg/m2 üzeri) olabileceği tahmin ediliyor" denildi.