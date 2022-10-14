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Bartın'da Madende Patlama

14 Ekim 2022 Cuma 22:30
Bartın'da Madende Patlama

Bartın'da maden ocağında patlama: 2 ölü, 20 yaralı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde patlama oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'daki maden kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 yaralının olduğunu bildirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında saat 18.15 sıralarında -300 kotunda nedeni belli olmayan kısmi bir patlama meydana geldi.

İlk anda 12 kişi yaralı kurtarıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın ardından bölgede incelemelerde bulundu, gazetecilere araştırmaların devam ettiğini belirtti.

Patlamanın -300 kotunda gerçekleştiğini aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"-300 kotunda 44, -350 kotunda da 5 yaralımız vardı. Bunlardan 12'si yaralı olarak kurtarıldı. Hastanelerimize sevk edildi. TTK işletmesinin arama kurtarma ekipleri, ambulanslarımız ve AFAD ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu an söylediğim gibi 12 yaralımızı kurtardık. İçişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız Amasra'ya gelmek üzere yoldalar."

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Son Güncelleme: 15.10.2022 11:00
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