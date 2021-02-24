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Balon balığını deri sektöründe kullanacaklar!

Antalya'da iki girişimci, hazırladıkları "Alanya Balon Balığı Araştırma ve Geliştirme Projesi" (ABAP) ile balon balığını deri sektöründe kullanmaya hazırlanıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 12:00
Balon balığını deri sektöründe kullanacaklar!
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Girişimci Taner Okan Acar ile Mehmet Özata, zehirli balon balığının derisinin çanta, kemer, ayakkabı sektöründe kullanılmasını sağlayacak ABAP'ı hazırladı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsünden yasal izinleri aldıktan sonra temin ettikleri balıkların derisini, bitkisel yöntemlerle tabaklayan iki girişimci, proje kapsamında, denizdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av malzemelerine zarar veren balon balıklarını ekonomiye kazandıracak.

Acar ve Özata, balığın derisinden tasarlattırdıkları ayakkabı, cüzdan ve kemer örnekleriyle Türk Patent ve Marka Kurumundan Tasarım Tescil Belgesi almak için başvuru yaptı.

"İYİ BİR ENDÜSTRİYEL ÜRÜN HALİNE GELECEK"

Girişimcilerden Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yakaladıkları balon balıklarının derisinin elastik bir özelliğe sahip olduğunu görünce fikrin ortaya çıktığını söyledi.

Balığın balıkçılar ve diğer deniz türlerine yaşattığı sıkıntıların artması ve çözüm önerilerinin ortaya çıkması üzerine iş arkadaşı Mehmet Özata ile harekete geçtiklerini aktaran Acar, "Balığın derisini deri sanayinde kullanılabilir hale getirdik. Normal derilerdeki işlemler bu balıklarda kullanılmıyor. Deforme ediyor. Bitkisel oluşturduğumuz formülle tabaklama yaptık." dedi.

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Mehmet Özata ise balon balığı derisinin sağlam olduğunu dile getirdi. Balığın deri desenin, parmak izi gibi farklı olması nedeniyle egzotik deri sınıfına girdiğini vurgulayan Özata, şunları kaydetti:

"Projenin hayata geçirilmesiyle balon balığı, karasal av hayvanlarının yerine geçebilecek iyi bir endüstriyel ürün haline gelecek. İlk denemelerimizde bu deriden ayakkabı üretildi. Ayrıca kemer, cüzdan, çanta, pantolon, ceket olarak da rahatlıkla kullanılabiliyor. İstihdam alanı olarak iyi bir iş kapısı olacak, diye düşünüyoruz. Hem balığın çokluğundan hem de avlanabilir balıkları tükettiğinden, ciddi bir sıkıntı da sona erebilir."

"DENİZLERİMİZDEKİ STOKLARININ AZALTILMASINDA BÜYÜK YARAR VAR"

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Merve Karakuş da balon balıklarının, gıda dışı kullanımında katma değer yaratacak bir materyal olarak değerlendirilmesi çalışmalarında büyük bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Yasal süreçlerin ardından balon balıklarının derileri üzerinde işleme ve geliştirme çalışmalarını yapmak üzere iki girişimciyle iş birliğine gidildiğini aktaran Karakuş, "Çalışmalarda derilerin işlenebilir olduğu sonucuna varılmıştır. Besin olarak asla tüketilmemesi gereken ancak ekosistem üstündeki olumsuz etkisi nedeniyle denizlerimizdeki stoklarının azaltılmasında büyük yarar bulunan balon balıklarının, bu şekilde ekonomiye kazandırılabilecek olması sevindirici bir durum." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Deval ise balon balığını besin olarak tüketen canlı sayısının yok denecek kadar sınırlı olduğunu belirtti.

Deval, "Balon balığının derisinin sanayide kullanım fikrinin uygulamaya geçmesi halinde, denizlerimizde bulunan stok miktarlarının öncelikle kontrol altına alınmasını ve ilerleyen süreçte azalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 24.02.2021 12:35
Anahtar Kelimeler:
Mehmet ÖzataTaner Okan AcarBalon Balığı
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