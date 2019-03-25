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Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı

Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı

25 Mart 2019 Pazartesi 08:51
Balık karnında uyuşturucu sevkiyatı

Mersin'de polisin durduğu otobüsün bagaj kontrolü sırasında kutudaki balıklardan birinin karnında 56 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin'den doğu illerine hareket eden şehirlerarası yolcu otobüsünü, kent çıkışında durdurup rutin kontrol gerçekleştirdi. Bagaj kontrolü sırasında narkotik dedektör köpeğin, içi balık dolu bir kutuya tepki vermesi üzerine kutuyu açan polis ekipleri, bir balığın içinde 56 gram kokain olduğunu belirledi.

Kokaine el koyan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Anahtar Kelimeler:
Balık Karnında Uyuşturucu
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