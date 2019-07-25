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Azerbaycan Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırıyor

Azerbaycan Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırıyor

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:34
Azerbaycan Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırıyor

Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Cenap Cumhurbaşkanı (İlham) Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir millet iki devlete' yakışan oldu!" ifadesini kullandı.

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Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."

Son Güncelleme: 25.07.2019 14:43
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