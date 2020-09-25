Aydın Kestanesi, Avrupa Birliği Tarafından Tescillendi

AYDIN TİCARET BORSASI BAŞKANI ÇONDUR: "BÖYLELİKLE AYDIN KESTANESİ, AB KOMİSYONU TARAFINDAN GAZİANTEP BAKLAVASI, AYDIN İNCİRİ VE MALATYA KAYISISININ ARDINDAN TÜRKİYE’NİN 4. COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNÜ OLARAK ONAYLANDI"

Aydın, 25 Eylül 20 : Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın kestanesi için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na yaptıkları tescil başvurusuna onay verildiğini bildirdi.

Çondur, AA muhabirine kentin en önemli değerlerinden Aydın incirinin 2016 yılında AB tarafından tescil edildiğini, 2015 yılında kestane için de başvuru yaptıklarını aktardı.

Süreçlerin tamamlanmasının ardından AB Komisyonu'nun verdiği onayla ürünün birlik ülkelerinde tescillendiğini ifade eden Çondur, "Böylelikle Aydın kestanesi, AB Komisyonu tarafından Gaziantep baklavası, Aydın inciri ve Malatya kayısısının ardından Türkiye’nin 4. coğrafi işaretli ürünü olarak onaylandı. Bu ürünlerden ikisinin Aydın'da olması bizleri gururlandırdı." dedi.

Çondur, tescil ile birlikte kentin kestanesinin fiyat açısından istenilen değere kavuşmasını beklediklerini de belirterek, "Diğer Avrupa kestanelerinden Aydın kestanesinin farkını ortaya koyduk. Tabii bu süreçte uzun bir uğraş verdik. Umarım Aydın kestanesi, tescillendikten sonra fiyat olarak da istediğimiz yere gelecektir." diye konuştu.

Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken de AB tescilinin kentin markalaşması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kestane, Aydın'ımız ile özdeşleşmiş olacak. Bu, hem Aydın hem de ülkeye daha da kazanç getirecektir. Bu ürünler Avrupa pazarında özellikli ürünlerdir. Yurt dışındaki alıcılar, tescilli ürüne yüzde 30 daha fazla ücret ödüyor." dedi.

(AA/RU/YIL)

