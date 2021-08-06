Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde orman yangını çıktı

MUĞLA'NIN YATAĞAN İLÇESİNDE DEVAM EDEN YANGIN DA ÇİNE İLÇESİNE SIÇRADI

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına karadan çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibiyle müdahale edilmeye başlandı. Havadan da uçak ve helikopterler söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Bozdoğan Belediyesinin sosyal medya hesabından yangına ilişkin şu paylaşım yapıldı:

"İlçemiz Altıntaş Mahallesi Beylikdere mevkisinde başlayan orman yangını için acil olarak kepçe, grayder, tanker, çapa, kürek vs. tarım malzemeleri araç ve gereçlerine ihtiyaç vardır. Bu araç ve gereçleri olan vatandaşlarımızın acil olarak yangın bölgelerine intikal etmeleri rica olunur."

Öte yandan, Muğla'nın Yatağan ilçesinde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'ne ulaştı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde çıkan ve 4 gündür devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor.

MUĞLA'NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE 5 MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Diğer yandan Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.