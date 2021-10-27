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Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu

Almanya‘da Federal Meclis 26 Eylül’de yapılan seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştirdi. İlk günde yapılan meclis başkanlığı seçiminde Aydan Özoğuz başkanvekilliğine seçildi.

27 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu

Almanya'da 26 Eylül'de yapılan genel seçimlerden sonra oluşan yeni Federal Meclis (Bundestag) ilk oturumunu bugün gerçekleştirdi. Oturumda 53 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili (SPD) Baerbel Bas yeni Federal Meclis Başkanı olarak seçilirken, 54 yaşındaki Türkiye kökenli SPD'li politikacı Aydan Özoğuz da yapılan seçim sonucunda Meclis Başkanvekilli oldu. SPD Hamburg Federal Milletvekili Özoğuz bir önceki SPD hükümetinde 2013-2018 yılları arasında Federal Hükümet'in Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.

Özoğuz'la birlikte Yvonne Magwas (CDU), Claudia Roth (Yeşiller), Petra Pau (Sol Parti) ve Hür Demokrat politikacı Wolfgang Kubicki (FDP) de Bas'ın yardımcıları olarak görev yapacak. Sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin adayı Michael Kaufmann ise seçilemedi.

Almanya Federal Meclisi'nin yeni başkanı Baerbel Bas, açılış oturumunda 724 milletvekilinin 576'sının oyunu aldı. Bas için 90 milletvekili ret oyu kullandı, 58 milletvekili ise çekimser kaldı.

Böylece yaklaşık 20 yıl aradan sonra Federal Meclis Başkanlığına kadın bir başkan seçilmiş oldu. Bas'tan önce yine SPD'li Annemarie Renger (1972-1976) ve Hristiyan Demokrat Partili (CDU) Rita Süssmuth (1988-1998) Federal Meclis Başkanlığı yapmıştı.

Almanya'da siyasi teamüllere göre, meclis başkanlığına seçimleri birinci olarak tamamlayan parti aday gösteriyor.

HALKA YAKIN POLİTİKA

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Federal Meclis Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmada milletvekillerine teşekkür eden Baerbel Bas, halka yakın bir siyaset izleyeceğini söyledi. Bas, "Haydi, vatandaşlara, özellikle de siyasetin uzun süredir kendileriyle ilgilenmediğini hissedenlere, politikaya yabancılaşanlara hitap edelim" dedi.

"Yeni seçilen çoğulcu, genç bir parlamentonun, köprüler kurmaya, önyargıları yok etmeye, savunma tepkilerinin ve güvensizliğin üstesinden gelmeye yardımcı olmayı kolaylaştırabileceğini" ifade eden Bas, "Nefret ve öfke bir fikir değildir. Başkan olarak bu parlamentoyu saldırılara karşı koruyacağım. Demokrasiyi düşmanlarına karşı savunacağım" diye konuştu.

Federal Meclis'in eski Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili başkanı Wolfgang Schaeuble (79) de meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla yaptığı açılış konuşmasında toplumda artan ayrışmalara karşı mücadelede parlamenter tartışmaların ve uzlaşmanın önemini vurguladı. Federal Meclis'te düşünce farklılıklarının açık şekilde dile getirilmesinin önemine dikkati çeken Schaeuble, "Toplumumuzda karşıt görüşlere dayanma, muhalefete izin verme isteği azaldığı için bu daha da önemli hale geliyor" ifadelerini kullandı.

Schaeuble, konuşmasında iklim konusunda da değinerek uyarılarda bulundu.

MERKEL'E BAŞBAKANLIĞI GEÇİCİ SÜRDÜRME GÖREVİ

Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel'den (CDU) yeni bir hükümet kurulana kadar hükümet faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

Resmi olarak parlamentonun kurucu toplantısının gerçekleşmesiyle başbakan ve diğer federal bakanların görev süresi de sona ermiş oldu.

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Son Güncelleme: 27.10.2021 09:36
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