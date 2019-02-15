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Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Telif Hakları Açıklaması

AA\'NIN KURUCU ÜYELERİ ARASINDA YER ALDIĞI AVRUPA HABER AJANSLARI BİRLİĞİ, AB DÜZEYİNDE TELİF HAKKI DİREKTİFİ KONUSUNDA VARILAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Telif Hakları Açıklaması

AA\'NIN KURUCU ÜYELERİ ARASINDA YER ALDIĞI AVRUPA HABER AJANSLARI BİRLİĞİ, AB DÜZEYİNDE TELİF HAKKI DİREKTİFİ KONUSUNDA VARILAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

15 Şubat 2019 Cuma 12:42
Avrupa Haber Ajansları Birliğinden Telif Hakları Açıklaması

AA\'NIN KURUCU ÜYELERİ ARASINDA YER ALDIĞI AVRUPA HABER AJANSLARI BİRLİĞİ, AB DÜZEYİNDE TELİF HAKKI DİREKTİFİ KONUSUNDA VARILAN ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Ankara, 15 Şubat 19 : Anadolu Ajansının (AA) kurucu üyeleri arasında yer aldığı Avrupa Haber Ajansları Birliği (EANA), yeni telif hakkı direktifi konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.
EANA, haber ajanslarının ürettikleri haberlerin içeriklerinin kullanılması konusunda telif hakları kurallarıyla ilgili AB düzeyinde varılan anlaşmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
AB Komisyonu, AP ve AB Konseyi arasında yeni telif hakkı direktifi konusunda çarşamba günü varılan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, haber ajanslarının, yeni telif hakkı direktifinin yararlanıcıları olarak dahil edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiği kaydedildi.
Söz konusu anlaşmanın, Avrupa medyası ve Avrupa haber ajansları için ileriye dönük büyük bir adım olduğu vurgulanan açıklamada, bunun, profesyonel gazeteciler tarafından ortaklara, müşterilere ve okuyuculara sunulan kaliteli haber hizmetlerinin geliştirilmesi noktasında fırsat sağladığına işaret edildi.
Yeni telif hakkı kurallarının, aynı zamanda teknoloji devlerinden daha fazla rekabetle karşılaşan haber ajanslarını güçlendireceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu kuralların, herkesin gelişme şansına sahip olması gereken daha adil bir ortam sağlayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu durumun, haber ajansları dahil tüm Avrupa\'daki haber ajanslarından yararlanan yüz milyonlarca Avrupalı için de önemli olduğunun altı çizildi.
(AA/AK/GÜL)
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