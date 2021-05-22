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Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı

Avrupa Karate Şampiyonası'nda üç sporcumuz altın madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan, rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya erişti, organizasyona Türkiye damgası vuruldu.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:35
Avrupa Karate Şampiyonası'ndan Türkiye'ye altın yağdı
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Karatede bir günde üç altın madalya. Avrupa Karate Şampiyonası'ndaki sporcularımız Ali Sofuoğlu, Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazandı.

LETONYALI RAKİBİNİ GEÇTİ

Erkekler kumite 60 kilo finalinde milli sporcumuz Eray Şamdan Letonyalı rakibi Kalvis Kalnins'i mağlup ederek altın madalya kazandı ve şampiyon oldu.

QUİNTERO'YU MAĞLUP ETTİ

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Ali Sofuoğlu da erkekler katada Damian Quintero'yu mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

SERAP BAŞARIYA DOYMUYOR

Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonada kadınlar kumite 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, Alman rakibi Shara Hubrich'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

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