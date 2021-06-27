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“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"

İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi

27 Haziran 2021 Pazar 21:01
“Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim"
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Şanlıurfa'da İngilizce öğretmeni Emrah Madenci, internet sitesinden satışa sunduğu otomobilini 23 bin 500 lira kapora alarak devretti. Madenci geri kalan 142 bin lirayı almak için gittikleri tatlıcıda, şüphelilerin "Bankadan kredi çekeceğiz" ifadeleriyle kullanarak otomobiliyle ortadan kaybolmaları üzerine dolandırıldığını anladı ve suç duyurusunda bulundu.

Şanlıurfa'da, İngilizce öğretmeni Emrah Madenci, otomobilini 172 bin liraya satmak için internete sitesine koydu. 23 Haziran'da Faik B., Bedirhan A., ve Mehmet A., iletişime geçtikleri Emrah Madenci'nin yanına gelerek, otomobili 165 bin 500 liraya almak için anlaştı. Alıcılar 500 lira kapora bıraktıkları aracın üzerinden kredi çekeceklerini söyleyerek ertesi gün devir işlemleri için Emrah Madenci ile bir araya geldi. Devir öncesi 23 bin lirayı öğretmen Emrah Madenci'ye veren Faik B., geri kalan 142 bin lirayı ise satış işlemini imzaladıktan sonra, bankadan kredi çekerek vereceğini belirtti.

TELEFONLA ARADI ANCAK ULAŞAMADI

Anlaşmaya güvenen Madenci, noterde araç devri işlemi için evrakı imzaladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından 07 NF 553 plakalı otomobili alan kişiler, Emrah Madenci'yle birlikte bir tatlıcıya gitti. Çay, tatlı ikramı sırasında otomobili alan 2 kişi bankadan para çekmek için, öğretmenin otomobiliyle tatlıcıdan ayrıldı. Bu sırada öğretmenin yanında kalan 1 kişi ise bir süre sonra telefonla konuştuktan sonra yakınının kaza yaptığını söyleyerek oradan ayrıldı. Bir süre tatlıcıda bekleyen Madenci, bankaya gittiklerini söyleyen kişileri telefonla aramasına rağmen ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak, polis ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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"ATTIĞIM O İMZAYLA BÜTÜN BİRİKİMLERİMİ KAYBETTİM"

Attığı imzayla tüm birikimini kaybettiğini belirten Emrah Madenci, şöyle konuştu: "Otomobilimi 165 bin 500 liraya sattım. Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim. Tatlı yedik, çay içtikten sonra yanımda kalan diğer şahıs ise gelen bir telefonla yakınının Suruç'ta kaza yaptığını belirterek, acilen oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de insani olarak kaza yapan birini tutmak istemedim. O da gitti. Daha sonra bankaya giden şahısları aradığımda, 'öğlen tatili araya girdi' diyerek beni oyaladılar. Birkaç saat sonra aradığımda ise telefonunun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımı anladım. Polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

"BEBEĞİMİN KOLTUĞUNU DAHİ ALDILAR"

Emrah Madenci'nin eşi edebiyat öğretmeni İpek Madenci ise gözyaşları içinde bebeğinin kişisel eşyalarının bile araçla birlikte alındığını belirterek, "Ben en çok 11 aylık kızım İdil Madenci'nin puset, bebek seti ve araba koltuğunu otomobilimizden almadan götürülmesine kahroldum. Bayramda ailemizin yanına gidecektik. Öyle apar topar aracı götürdüler ki hiçbir şeyimizi alamadık. O kadar ani bir şekilde dolandırıldık. Bu durumda çok mağduruz. Bebeğimi iki gündür kucağımda okula götürmek zorunda kaldım. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 4 yıldır Şanlıurfa'da görev yapmaktayım. Tüm birikimlerimizi evliliğimizden kalan altınlarımızla bu arabayı almıştık. Tüm emeklerimiz gitti" dedi.

"SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Olayla ilgili olarak 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması başlatıldığını söyleyen ailenin avukatı İbrahim Tatar, "Yine söz konusu şahısların daha öncede aynı yöntemle çok sayıda dolandırıcılık işine karıştıklarını tespit ettik. Bunlar bir suç örgütü olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bununla ilişkin ilgili makamlara ihbarda bulunacağız. Noterde güvenlik kamerasının olmadığı bilgisini aldık. Ancak başka mekanlarda bu şahısların görüntülerini tespit ettik. Organize şekilde, satış sonrasında tatlı yiyip olay yerini terk etmişler" dedi.

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