Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103443
ALTIN
225.600
DOLAR
5.4548
STERLİN
7.1497
EURO
6.1286
Trafik iki can daha aldı
Son Dakika
TRAFİK İKİ CAN DAHA ALDI
Acil kan aranıyor!
ACİL KAN ARANIYOR
Kadına şiddetten yakalandı
KADINA ŞİDDETTEN YAKALANDI
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
YENİBOĞAZİÇİ’NDE EV YANGINI
banner282
Flaş Haber
Trafik iki can daha aldı
Kapat

Atatürk havalimanı'nda piste köpek girdi, 3 uçak pas geçti

Atatürk havalimanı'nda piste köpek girdi, 3 uçak pas geçti

07 Mart 2019 Perşembe 13:12
Atatürk havalimanı'nda piste köpek girdi, 3 uçak pas geçti

İNİŞ PİSTİNE BİR KÖPEĞİN GİRMESİ NEDENİYLE TARİFELİ SEFER YAPAN ÜÇ UÇAK PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDI 
DHMİ EKİPLERİNİN KÖPEĞİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMASININ ARDINDAN HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.
Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.
Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.
Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.
 

Son Güncelleme: 07.03.2019 16:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Glokom hastalarının yarısı hastalığından habersiz
Glokom hastalarının yarısı hastalığından habersiz
Devrilen mum iki evi kül etti
Devrilen mum iki evi kül etti
Mersin'de yakalanan uyuşturucu satıcıları PKK'lı çıktı
Mersin'de yakalanan uyuşturucu satıcıları PKK'lı çıktı
Berger:
Berger: "türkiye, Ab İçin Önemli Bir Ticari Ortak"
Çorlu'da tren kazası: TCDD görevlilerine 15 yıla kadar hapis istemi
Çorlu'da tren kazası: TCDD görevlilerine 15 yıla kadar hapis istemi
Akar: “kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin De Paydaşıdır, Orada Hak Sahibidir
Akar: “kktc, Adanın Etrafındaki Doğal Zenginliklerin De Paydaşıdır, Orada Hak Sahibidir"
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik KKTC mesajı
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik KKTC mesajı
Sosyal medyadan not bırakan eski uzman çavuş, av tüfeğiyle kendini vurdu
Sosyal medyadan not bırakan eski uzman çavuş, av tüfeğiyle kendini vurdu
Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi
Türkiye’de enflasyon son 6 ayın en düşüğüne geriledi
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner302

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim