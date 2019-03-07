Atatürk havalimanı'nda piste köpek girdi, 3 uçak pas geçti

İNİŞ PİSTİNE BİR KÖPEĞİN GİRMESİ NEDENİYLE TARİFELİ SEFER YAPAN ÜÇ UÇAK PİSTİ PAS GEÇMEK ZORUNDA KALDI

DHMİ EKİPLERİNİN KÖPEĞİ BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMASININ ARDINDAN HAVA TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ

Atatürk Havalimanı'nda iniş için kullanılan piste bir köpeğin girmesi nedeniyle tarifeli sefer yapan üç uçak pisti pas geçti.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde iniş için alçalan bir uçağın pilotu pistte bir köpeği görünce durumu kuleye bildirdi.

Kule görevlileri, iniş için sıra bekleyen üç uçağın önlem amaçlı olarak, pisti pas geçmesini talep etti.

Haber verilmesi üzerine Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, yaptığı çalışmayla köpeği bölgeden uzaklaştırdı.

Pisti pas geçen 3 tarifeli uçak, havada bir süre tur attıktan sonra sorunsuz şekilde inişini yaptı. Hava trafiği normale döndü.

