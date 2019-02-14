Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101363
ALTIN
222.967
DOLAR
5.3054
STERLİN
6.7800
EURO
5.9789
11,9 Kg kaçak tütün ele geçirildi
11,9 KG KAÇAK TÜTÜN ELE...
Lefke ve Bafra'da hırsızlık
LEFKE VE BAFRA'DA HIRSIZLIK
Bisiklet hırsızı 5 gün daha tutuklu kalacak
Bisiklet hırsızı 5 gün daha...
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
Araçtan hırsızlık yapanlar tutuklu yargılanacaklar
banner282

Aşkın ömrü 2,5 yıl

Aşkın ömrü 2,5 yıl

14 Şubat 2019 Perşembe 09:21
Aşkın ömrü 2,5 yıl

DEÜ TIP FAKÜLTESİ KALP DAMAR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI'NDAN PROF. DR. ÖZALP KARABAY: "AŞKIN VÜCUT VE HORMONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 2,5 YIL SÜRÜYOR. BURADAKİ DUYGULAR YERİNİ SEVGİ, GÜVEN GİBİ DAHA FARKLI DUYGULARA BIRAKIYOR"

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ANA BİLİM DALI'NDAN PROF. DR. KEMAL YÜCESOY: "SANAL ALEMDE TANIŞARAK AŞIK OLMAK ÇOK DÜŞÜK BİR OLASILIK. SANAL DÜNYADA LİMBİK SİSTEM UYARILMAYACAĞINDAN BURADA GERÇEK AŞKI BULMANIN ZOR OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ"

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özalp Karabay, aşkın vücut ve hormonlar üzerindeki etkisinin 2,5 yıl sürdüğünü, yerini sevgi ve güven gibi farklı duygulara bıraktığını söyledi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Hastanesi Kurumsal İletişim Müdürlüğünün "aylık kültür, sanat ve sağlık temalı aktiviteleri" çerçevesinde fakültenin konferans salonunda "Aşk kalpte mi beyinde mi?" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Söyleşide, aşık olunan kişinin görüldüğü anda hormonlarda meydana gelen değişimi anlatan DEÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karabay, o kişi görüldüğünde vücuttan heyecanı yaratan dopamin, adrenalin gibi hormonlar salgılandığını, bu nedenle heyecan, heyecanla birlikte takıntı ve mutluluk hallerinin yaşandığını belirtti.

"YERİNİ ONU DESTEKLEYEN BAŞKA DAVRANIŞ MODELLERİ ALIYOR"

Karabay, aşkı uzun ömürlü devam ettirme, aynı düzeyde tutma şansı bulunmadığını ifade ederek, "Çünkü zaman geçtikçe hormon değerleri aynı düzeyde kalmıyor. Bu nedenle aşkın vücut ve hormonlar üzerindeki etkisi 2,5 yıl sürüyor. Buradaki duygular yerini sevgi, güven gibi daha farklı duygulara bırakıyor. Yani başlangıçta güzel olan aşkın yerini onu destekleyen başka davranış modelleri alıyor. Aşk, başlangıçta hormonal ve duygusal ama daha sonra sevgiye dönüşebiliyor." değerlendirmesini yaptı.

"AŞK, GEÇİCİ DELİLİK"

Aşkın "geçici bir delilik hali, akıl tutulması" olduğunu savunan DEÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yücesoy ise aşkın "görsel bir şeyle" başladığını aktardı.

Görsel bir beğeninin insan beyninde sadece saniyenin beşte biri kadar zamanda oluştuğunu kaydeden Yücesoy, "Bir anda bir fotoğraf çekiliyor. Bu fotoğraf çekildikten sonra, aşka düşme ya da bir anda kalp çarpıntısının olması da 1,5 saniye sürüyor. Bundan sonra bütün iş beyinde dönüyor. Beyinde 12 merkez birden çalışıyor. Küçücük bir görüntünün arkasında hummalı bir faaliyet başlıyor. Geçici bir delilik. O hummalı faaliyet gösteren merkezlerin birçoğu aslında obsesif - kompulsif hastalarda da çalışıyor. Akıl ve mantık tamamen devre dışı kalıyor." ifadelerini kullandı.

SANAL ALEM AŞKI

Yücesoy, sanal alemde gerçek aşkı bulmanın çok zor olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Sanal alemde tanışarak aşık olmanın çok düşük bir olasılık olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü görsel geldi, görüntüyü aldık. Görüntüyü almak hiçbir zaman aşık olmak değil, sadece hoşlanma ya da aşkın gelip kapıyı çalması. Burada bu kapıyı çaldıktan sonra limbik sistem diye bir sistemimiz devreye giriyor. Limbik sistemin üç görevinden biri duygularımız. Heyecanlar, korkular, kalp çarpıntıları. Ve limbik sistemin bizim 5 duyumuzdan sadece kokuyla ilgisi var, diğer duyularımızla etkilenmiyor. Dolayısıyla görmek, dokunmak hiçbir şeyi halletmiyor, mutlaka o kokuyu almak gerekiyor. Burada koku derken bir parfüm kokusu değil. Burada ter bezlerinden salgılanan ve feromon denilen kokusuz kokular var. Bunlar sadece beyni uyarıyorlar ve bu gelen uyarılar eğer limbik yapınıza, kişisel yapınıza ruh halinize uygunsa bir anlam kazanıyor. Sanal dünyada limbik sistem uyarılmayacağından burada gerçek aşkı bulmanın zor olacağını söyleyebiliriz."

 

Son Güncelleme: 14.02.2019 12:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğan kabuklarından ekmek yaptılar
Soğan kabuklarından ekmek yaptılar
As hastalığının tedavisi henüz yok
As hastalığının tedavisi henüz yok
Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
Kadın Öğretmen Dehşeti! 13 Yaşındaki Öğrencinin Boğazını Sıkıp Tekmeledi
Borçlanma maliyeti artışında Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada
Borçlanma maliyeti artışında Türkiye üye ülkeler arasında ilk sırada
İstanbul, depremi nasıl bekliyor?
İstanbul, depremi nasıl bekliyor?
Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı
Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı
“Gereksiz antibiyotik kullanımı yarar değil zarar“
“Gereksiz antibiyotik kullanımı yarar değil zarar“
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu
İstanbul'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit oldu
Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş
Teneşir masasına bırakılan bebek, soğuktan ölmüş
Kadın bilim insanı oranında Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
Kadın bilim insanı oranında Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim