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Aşırı sıcaklardan bunaldı, sel sularına atladı

Adana’da aniden bastıran sağanak etkili oldu, sürücüler zor anlar yaşarken, bir kişi de sıcakların ardından yağan yağmurda yolda biriken suya atladı.

04 Temmuz 2021 Pazar 18:24
Aşırı sıcaklardan bunaldı, sel sularına atladı

Hava sıcaklığının yaklaşık 1 haftadır 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, aniden bastıran yağmura dışarıda yakalananlar iş yerlerinin sundurmalarına sığındı.

15 dakika süren yağışta yollarda su birikintileri oluştu. Bu arada bir kişinin sıcak havanın ardından kendisini su biriken yola yüzüstü attığını görenler şaşkınlık yaşadı.

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“1 HAFTADIR 45 DERECE”

Yağmura hazırlıksız yakalandığını belirten Mustafa Cambazoğlu (53), ‘'Dünkü havaya bak. Bir de şimdiki havaya bak. Islanmamak için buraya sığındık. Yazlık ayakkabım da hep ıslandı. Beklenmeyen bir durumdu sağlık olsun'' dedi.

Serkan Cambazoğlu (19) ise havanın 1 haftadır 45 derece olduğunu, yağmurla birlikte havanın güzelleşmesini umduğunu söyledi.

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