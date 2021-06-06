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Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından gece yarısı yaptığı paylaşımda, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" ifadelerine yer vererek koronavirüs aşılarıyla ilgili müjdeyi duyurdu. Bakan Koca, "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan koronavirüs aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

06 Haziran 2021 Pazar 10:11
Aşılar hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azaltıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede planlı şekilde uygulanan aşılama çalışmalarına dikkat çekmek için Twitter hesabından paylaşım yaptı.

"AŞILAR HASTANEYE YATIŞ ORANINI VE ÖLÜM ORANINI AZALTIYOR"

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Bakan Koca'nın, "Büyüklerimizin küçüklerimize kavuşması için kolları sıvıyoruz" notuyla paylaştığı videoda "Yapılan araştırmalar, Bakanlığımızca uygulanmakta olan Covid-19 aşılarının hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış oranını ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir" dedi.

TÜRKİYE'DE AŞI SAYISI 30 MİLYON DOZU GEÇTİ

Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı 30 milyonu geçti. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir paylaşım yapmış ve "Nüfusumuzun üçte birinden fazla doz aşı uygulanmış oldu. Nüfusumuzun üç katından fazla doz aşı için anlaşmamız bulunuyor. Yarın bugünden daha güzel olacak. Bu güce güvenin" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaFahrettin KocaAşıVefatölümVakaCovid19
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