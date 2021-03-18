banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Ekimde seçim yok kurultay var!..”
“Ekimde seçim yok kurultay var!..”
Üniversiteler siyasetin gölgesinden kurtulmalı
Üniversiteler siyasetin gölgesinden kurtulmalı
Arıklı’nın vefa borcundan YDP’nin çıkmazına, YDP’nin çıkmazından başkanlık sisteminin önünün açılmasına…
Arıklı’nın vefa borcundan YDP’nin çıkmazına,...
Beni linç etmeyenler bin yaşasın
Beni linç etmeyenler bin yaşasın
banner376

Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için “düzenli ve kaliteli uyku“ şart

18 Mart 2021 Perşembe 16:45
Aşı olanlarda güçlü antikor üretimi için “düzenli ve kaliteli uyku“ şart
banner337

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin, "Aşımızı olup uykumuza dikkat etmezsek yapılan aşının etkisinin zayıflama olasılığını da yaşayabiliriz. Aşı olanın da olmayanın da hastalıktan korunması için güçlü bir bağışıklığa ihtiyacı var. Bunun için düzenli uyku şart." dedi.

Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine, düzenli ve sağlıklı uykunun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sisteminin güçlenmesinde uykunun önemli rolü olduğunu vurgulayan Öztürk, "Bağışıklık sistemi uykuyu değiştirebilir, uykudaki değişiklikler de bağışıklık sistemini değiştirebilir. Çalışmalar şunu gösteriyor, güçlü bir bağışıklık sistemi için uykumuzdan taviz vermemeliyiz. Almamız gereken uykuyu uyumalıyız." diye konuştu.

Öztürk, özellikle salgın döneminde kaliteli uykunun öneminin yapılan çalışmalarla bir kez daha ortaya konduğunu dile getirdi.

Kovid-19 aşısı ve tedavisi olanların uyku düzenine özen göstermesi gerektiğini ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:

banner341
"Salgınla mücadelede bir aşılama süreci gidiyor. Bu aşının bir yerde tutması ve iş görmesi için bağışıklık sistemimizin çalışıyor olması lazım. Aşımızı olup uykumuza dikkat etmezsek yapılan aşının etkisinin zayıflama olasılığını da yaşayabiliriz. Aşı olanın da olmayanın da hastalıktan korunması için güçlü bir bağışıklığa ihtiyacı var. Bunun için düzenli uyku şart. Aşı olanların da aşısının daha güçlü antikor üretimi için düzenli ve kaliteli uykuya ihtiyacımız var."

Öztürk, uyku düzeni sağlıklı olanların bağışıklığının güçlü olduğunu ve gelecekte yaşanabilecek hastalıkların önlenebildiğine dikkati çekti.

"YATMA VE KALKMA SAATLERİ DÜZENLİ OLMALI"

Günde ortalama 7 saatten az uyuyanlarda uyku eksikliğine bağlı rahatsızlıklar yaşandığını anlatan Öztürk, bu durumun önüne geçmek için uyku sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Düzenli uykunun öncelikle yatma ve kalkma saatlerinin düzenli olmasına dayandığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Buradaki fazla değişiklikler uykunun veriminin ve kalitesinin düşmesine neden oluyor. Ne kadar aynı saatte yatar ve kalkarsak o kadar düzenli olur. Bunun dışında uyuduğumuz odanın karanlık olması, yatmadan kısa süre önce egzersiz yapılmaması, yatış saatine yakın alkol alınmaması, konforlu bir yatak ve kıyafet kullanılması, uyku sağlığını doğrudan etkiliyor. Öte yandan oda sıcaklığının 19-20 civarında olması gibi önlemlerle uyku sağlığımızı geliştirebiliriz.

banner360
Son Güncelleme: 18.03.2021 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli yeniden MHP Genel Başkanı
Çanakkale Zaferi 106 yaşında!
Çanakkale Zaferi 106 yaşında!
Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 912 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında AYM'de kapatma davası açtı
Türkiye’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP hakkında AYM'de kapatma davası açtı
Özel eğitimli köpek “Zippo“ Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor
Özel eğitimli köpek “Zippo“ Kovid-19 virüsünü kokudan tespit ediyor
Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı
Ford'dan Türkiye'ye 2 milyar euroluk elektrikli araç yatırımı
Türkiye’de HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
Türkiye’de HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 749 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı 71 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 749 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı 71 kişi hayatını kaybetti
Çavuşoğlu: “Artık somut adım atma zamanı”
Çavuşoğlu: “Artık somut adım atma zamanı”
Türkiye'de 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 15 bin 503 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim