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“Artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır”

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, tüm dünya bu gerçeği kabul etmelidir” dedi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 18:00
“Artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır”
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MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, tüm dünya bu gerçeği kabul etmelidir” dedi.

TBMM’deki konuşmasında, Cenevre’deki 5+BM toplantısına değinen Erbaş, “Kıbrıs’ta 1974 yılında yapılan Mutlu Barış Harekâtı ile Ada’ya barış ve huzur gelmiştir. Rum tarafı, uluslararası toplum, BM ve AB tarafının yanlı tutumları neticesinde, haksız yere AB üyesi yapılarak, tanınmanın ayrıcalıklarını yaşamaktadır. Bunun yanında, Kıbrıs Türk’ü de yıllardır ağır ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamak zorunda bırakılmıştır” dedi.

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“Kıbrıs Türkü 1968 yılından bu yana hakkını almak üzere müzakerelere devam etmektedir” ifadesini kullanan “Kıbrıs'ta, birlikte, huzur içinde, barış ve saygıya dayanan bir gelecek isteniyorsa,  eşit haklara dayanan, iki kesimli egemen devlet yapılanması artık bir mecburiyettir.  Ne Türkiye Cumhuriyeti eski Türkiye’dir, ne de Kuzey Kıbrıs eski Kuzey Kıbrıs’tır. Salgından önce yılda 1,5 milyon turist ağırlayan, nüfusunun dörtte biri oranında yüksek öğrenim öğrencisi barındıran, kendi iş dengelerini düzenlemeye çalışan bir Kuzey Kıbrıs var. Artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve KKTC vardır, tüm dünya bu gerçeği kabul etmelidir” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs Türklerinin mücadelesini konu edinen ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi için TRT’ye ve TMC yapım şirketine, dizide rol alan sanatçı, yönetmen ve teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorlar”.diyen Erbaş, biz Türk milleti olarak kin ve nefreti körüklemiyoruz. Şovenizm ve ırkçılık yapmıyoruz” dedi.

Erbaş, Rum kesiminde silahlı eylemlere başlamasının 66.yıl dönümünde terör örgütü EOKA’nın anılmasının da hala kanlı zihniyetlerinin hayatta olduğunu gösterdiği belirtti.

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Son Güncelleme: 21.04.2021 18:52
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