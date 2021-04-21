MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “artık sahada ve masada çok güçlü bir Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır, tüm dünya bu gerçeği kabul etmelidir” dedi.
TBMM’deki konuşmasında, Cenevre’deki 5+BM toplantısına değinen Erbaş, “Kıbrıs’ta 1974 yılında yapılan Mutlu Barış Harekâtı ile Ada’ya barış ve huzur gelmiştir. Rum tarafı, uluslararası toplum, BM ve AB tarafının yanlı tutumları neticesinde, haksız yere AB üyesi yapılarak, tanınmanın ayrıcalıklarını yaşamaktadır. Bunun yanında, Kıbrıs Türk’ü de yıllardır ağır ambargolar ve izolasyonlar altında yaşamak zorunda bırakılmıştır” dedi.
“Kıbrıs Türklerinin mücadelesini konu edinen ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi için TRT’ye ve TMC yapım şirketine, dizide rol alan sanatçı, yönetmen ve teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorlar”.diyen Erbaş, biz Türk milleti olarak kin ve nefreti körüklemiyoruz. Şovenizm ve ırkçılık yapmıyoruz” dedi.
Erbaş, Rum kesiminde silahlı eylemlere başlamasının 66.yıl dönümünde terör örgütü EOKA’nın anılmasının da hala kanlı zihniyetlerinin hayatta olduğunu gösterdiği belirtti.