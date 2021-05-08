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Artık covid-19 tedavisinde kullanılmayacak

08 Mayıs 2021 Cumartesi 15:29
Artık covid-19 tedavisinde kullanılmayacak
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Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanımıyla ilgili farklı görüşler nedeniyle tartışmalara yol açan hidroksiklorokin ilacını tedavi rehberinden çıkardı. Sıtma için de kullanıldığı bilinen ilaç, Kovid-19 hastalarına evde veya hastanede verilmeyecek.
Sağlık Bakanlığı 'Covid-19 Tedavi Rehberini' güncelledi. Alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı korona tedavisinde artık kullanılmayacak. Hastalara evde ya da hastanede bu ilaç verilmeyecek.

DSÖ, DAHA ÖNCEDEN İLACIN ETKİLİ OLMADIĞINI DUYURMUŞTU

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Bilim insanları ve sağlık meslek örgütleri, daha önce bu ilacın koronavirüs tedavisinde etkili olmadığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü, 22 Mayıs 2020 tarihinde Lancet'te yayımlanan bir araştırmayla hem hidroksiklorokinin yan etkilerine hem de Kovid-19 tedavisinde herhangi bir etkinliğinin olmadığına ilişkin sonuçlar duyurdu.

HİDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.

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Son Güncelleme: 08.05.2021 15:33
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeCovid19İlaçTedavi
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