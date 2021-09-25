Arı ürünleri kemoterapinin yan etkilerini azaltıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Silici, AA muhabirine, kemoterapinin kanser hücrelerini yok etmek ya da bu hücrelerin büyümesini engellemek için ilaçla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu belirtti.
Kemoterapide kullanılan ilaçların çoğunun yan etkileri olduğunu anımsatan Silici, bunların başında karaciğer, böbrek ve testis hasarının geldiğini aktardı.
Apiterapi yani arı ürünleriyle tedaviyi kanser tedavisine destek olarak önerdiklerini ifade eden Silici, son 2 yılda uluslararası alanda yayımlanan bilimsel makalelerde işledikleri çalışmalarda bunun bilimsel olarak da kanıtlandığını dile getirdi.
Silici şöyle konuştu:
"HER PROPOLİSİ KULLANMAMAK GEREKİYOR"
Prof. Dr. Silici, her propolisi ve pergayı kullanmamak gerektiğini, özellikle insanlar üzerinde klinik çalışmaları yapılmış ürünlerin kullanılmasını önerdiklerini vurguladı.
Güvenli olmayan ürünlerin fayda yerine zarar verebileceğine dikkati çeken Silici şunları kaydetti:
"Biz bu çalışmalarda zeytinyağlı propolis kullandık. Bizim için önemli olan propolisin özütlenmesinde alkol ya da herhangi bir kimyasal içermemesiydi. Çünkü hassas bir grupla, kanser hastalarıyla çalışıyorsunuz. Bu noktada da soğuk sıkım zeytinyağının da faydaları saymakla bitmez. Propolisle zeytinyağı bir araya gelince daha yüksek sinerji gösteriyor. Bu bakımdan hem kemoterapinin yan etkilerinin önlenmesine hem de uygulanan tedaviye destek konusunda güvenilir arı ürünlerinin kullanımı önemli."