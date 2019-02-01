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Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer

Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer

01 Şubat 2019 Cuma 11:48
Araştırma: Türkiye'de yaşamaktan en mutlu seçmen AK Partililer

Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA) 2018 raporuna göre, AK Partili seçmenler ülkede yaşamaktan mutluyken, HDP, CHP ve MHP seçmenleri kararsız.

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması (TSSEA), 12 Aralık 2018 ve 4 Ocak 2019 tarihleri arasında Türkiye nüfusunun genel temsiliyetine sahip 26 kent merkezinde ikamet eden, 18 yaş ve üzeri bin kişi ile yüz yüze olarak, siyaset, ekonomik gelişmeler, toplumsal ilişkiler, Türkiye ve uluslararası gündem konularında soruları içeren anket ile gerçekleştirildi.

Ankete katılanlar Türkiye’nin en önemli 'dost'unun Azerbaycan olduğunu söylerken ülkeye en çok tehdit oluşturan ülkenin ise Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşünüyor.

Diğer yandan Türkiye kamuoyunda cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini benimseyenlerin oranı ise yüzde 46,7.

Türkiye'deki toplum ayrıca ülkenin en önemli sorunları olarak işsizliği, hayat pahalılığını ve Türk lirasının değer kaybetmesini görüyor.

Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların sayısı düşüyor
Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların sayısı düşüyor. Anket katılımcılarının yaklaşık yüzde 20’si imkanı olması durumunda yurtdışında yaşamayı tercih edeceğini söyledi.

Ankete katılanlara sorulan “Türkiye’de yaşamaktan duyduğunuz memnuniyet seviyenizi öğrenebilir miyim” sorusuna yüzde 38,8 ‘mutluyum’ cevabını verirken; yüzde 19,8 ‘mutsuzum’ cevabını verdi.

Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların AK Parti seçmenleri olduğu; HDP, CHP ve MHP seçmenlerinin ise oransal olarak "ne mutlu ne mutsuz" olduğu analizi yapıldı.

"Ekonomik olarak kötüye gidiyoruz"
Anket katılımcılarının yüzde 57,1’i, “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi?” sorusuna "ekonomik olarak kötüye gidiyoruz" cevabını verdi. Diğer yandan toplumun yüzde 21,9’u ise hiç etkilenmediğini söyledi.

Kendini siyasi açıdan muhafazakar olarak tanımlayanlar düşüşte
Kadir Has Üniversitesi’nin araştırmasına göre kendini siyasi açıdan muhafakar olarak tanımlayanların sayısı düşüş yaşadı. Buna göre 2018'de halkın yüzde 13,5'i kendini siyasi muhafazakar olarak görüyor. Kendini Kemalist olarak tanımlayanların sayısı ise 1 puan artışla yüzde 16,9 oldu. Araştırmada ayrıca dindar ve muhafazakarların toplam oranı ise düşüş yaşayarak yüzde 44,4 olarak belirtildi.

Akademik bir ekip tarafından 9 yıldır sürdürülen araştırma, Türkiye kamuoyunun güncel siyasal, sosyal, ekonomik, güvenlik ve kültür konularındaki gündemi ve kişi tercihlerini tespit etmek için yapılıyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeAk Partililer
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