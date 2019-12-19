Araplar son 16 yılda Türkiye'de 11 milyon 186 bin metrekare taşınmaz satın aldı

Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM'ye sunduğu soru önergesinde "Türkiye'de Araplara satılan arazilerin yüzölçümleri kaçtır? İllere göre dağılımı nedir?" diye sormuştu.

Türkjiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan önergeye verilen yanıtta, "Arap ülkeleri uyruğuna sahip kişilerin" 19.07.2003 tarihine kadar Türkiye'den toplam 61 bin 69 metrekare taşınmaz satın aldıkları belirtildi.

Yanıtta, yabancılara taşınmaz satışını kolaylaştıran 4916 sayılı kanunun 19 Temmuz 2003'te yürürlüğe girmesinden 26.02.2019 tarihine kadar, "Arap ülkeleri uyruğuna sahip kişilerin" Türkiye'de toplam 11 milyon 186 bin 601 metrekare taşınmaz satın aldıkları açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, taşınmazların 3 milyon 408 bin metrekaresi Suudi Arabistanlılara, 1 milyon 725 bin metrekaresi Kuveytlilere, 1 milyon 503 bin metrekaresi ise Iraklılara ait.

2003 yılında önce Türkiye'de hiç mülk sahibi olmadıkları görülen Katarlılar ise 16 yılda satın aldıkları 795 bin 552 metrekare taşınmaz ile 4. sırada.

Arap ülkeleri vatandaşlarının en fazla taşınmaz aldıkları kentler ise sırasıyla İstanbul, Bursa, Sakarya ve Yalova.