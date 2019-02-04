Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102255
ALTIN
220.502
DOLAR
5.2162
STERLİN
6.8276
EURO
5.9639
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 0.53
Ocak ayı enflasyon oranı yüzde...
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi
Kızılkurt alkollü çıktı
Kızılkurt alkollü çıktı
Yağmur ve soğuk geliyor
YAĞMUR VE SOĞUK GELİYOR
banner282
Flaş Haber
Girne’de ev yangını
Kapat

Ara Güler Belgeselinin Prömiyeri İran\'da Yapıldı

Tahran, 04 Şubat 19: Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral\'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı

Ara Güler Belgeselinin Prömiyeri İran\'da Yapıldı

Tahran, 04 Şubat 19: Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral\'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı

04 Şubat 2019 Pazartesi 10:04
Ara Güler Belgeselinin Prömiyeri İran\'da Yapıldı

Tahran, 04 Şubat 19: Gazeteci ve foto muhabiri Coşkun Aral\'ın 40 yılı aşkın dostluklarının anısına duayen foto muhabiri Ara Güler için hazırladığı "Bu Dünya Böyle Dünya" belgeselinin prömiyeri İran\'ın başkenti Tahran\'da yapıldı.

 Güler\'in eserleri için hazırlanan "Ara Güler Universal" projesi kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan "Kayıp Tarihin Anısı" sergisi kapsamında Tahran\'daki Nabshi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyere İranlı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Adını Coşkun Aral\'la 1986 yılında açtıkları "Bu Dünya Böyle Dünya" adlı sergiden alan belgesel, 40 yılı aşkın dostluklarının anısına  Aral tarafından hazırlandı ve yapımcılığını Müge Aral üstlendi.

Belgeselde Ara Güler, belgelediği anları hem de kendi dünyasından renkli anıları işliyor. Güler, ülke tarihindeki dönüm noktalarıyla kesişen aile hikayesini, çocukluğundan başlayarak anlatıyor. Sanat, bilim ve kültür alanlarında dünyanın kaderini belirleyen kişilerle kurduğu dostluklar ve onların hayatlarından kısa kesitlere de yer verilen belgeselde, Ara Güler\'in ağzından kendi kariyerinin de dönüm noktaları izleyiciyle buluşuyor.

Belgeselde Ara Güler, kendine has üslubuyla hem hayatın anlamını sorguluyor hem de gençliğinin ilk heyecanlarını anlatıyor.

Coşkun Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belgeselin ilk gösteriminin gelen talep ile Tahran\'da gerçekleştirildiğini, istek oluşması durumunda Türkiye ve diğer ülkelerde de izleyiciyle buluşacağını ifade etti.

(AA/FG)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bipolar bozukluk: Dereceleri, tedavi yöntemleri, riskleri
Bipolar bozukluk: Dereceleri, tedavi yöntemleri, riskleri
Kulisler ısınmaya başladı: Türkiye IMF’ye gidecek mi?
Kulisler ısınmaya başladı: Türkiye IMF’ye gidecek mi?
Türkiye'de ocak ayı enflasyonu açıklandı
Türkiye'de ocak ayı enflasyonu açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye ile alt düzeyde dış politika yürütüyoruz
Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz
Çavuşoğlu: Irak'ın inşası için 5 milyar dolar kredi vereceğiz
Toyota'nın hibrit modeli C-HR dünyanın en çok tercih edilen aracı oldu
Toyota'nın hibrit modeli C-HR dünyanın en çok tercih edilen aracı oldu
Erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülüyor
Erkeklerde en fazla akciğer kanseri görülüyor
Barış Manço mezarı başında anıldı
Barış Manço mezarı başında anıldı
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdar Denktaş’ı arayarak taziyelerini iletti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Serdar Denktaş’ı arayarak taziyelerini iletti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim