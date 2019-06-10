banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
247.457
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3489
EURO
6.5341
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
banner306
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Antalya\'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

 VALİ MÜNİR KARALOĞLU:  

Antalya\'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

 VALİ MÜNİR KARALOĞLU:  

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Antalya\'da Sivil Eğitim Uçağı Düştü: 2 Ölü, 1 Yaralı

 VALİ MÜNİR KARALOĞLU:  "SİVİL EĞİTİM UÇAĞI SORGUN MEVKİSİNDE, MANAVGAT STADYUMU YAKINLARINDA DÜŞTÜ. UÇAĞIN NEDEN DÜŞTÜĞÜNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR BİLGİ YOK. İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK" YARALILARDAN BİRİNİN HASTANEDE HAYATINI KAYBETMESİ VE GELİŞMELER EKLENDİ
Antalya, 10 Haziran 19 : Antalya'nın Manavgat ilçesinde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Vali Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun mevkisi yakınlarında 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağının düştüğünü söyledi.
"Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü." diyen Karaloğlu, kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekiplerinin yaralılara ulaştığını belirtti. 
Gerekli tüm çalışmaların yapıldığını bildiren Karaloğlu, "Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak." ifadelerini kullandı.
Olay yerinde hayatını kaybeden uçağın pilotu emekli Yüzbaşı Levent Arslan'ın cenazesi, Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

banner317
YARALILARDAN BİRİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Düşen uçaktan yaralı çıkarılan iki kişiden İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen de kaldırıldığı aynı hastanede kurtarılamadı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi Devrim Gün'ün ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan uçağın havalandıktan kısa süre sonra yaklaşık bir kilometre uzaktaki karpuz tarlasına düştüğü tespit edildi.
Bu arada, aynı bölgede 30 Ekim 2018'de eğitim uçağı düşmüş, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı ölmüştü.
(AA/ÖZ/HA)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
“KKTC'deki üniversitelerin diploma denkliğinde yeni bir düzenleme bulunmuyor“
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da
Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını 16 Haziran’da
Türkiye'den GKRY'ye “Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı“ tepkisi
Türkiye'den GKRY'ye “Fatih sondaj gemisi çalışanlarına tutuklama kararı“ tepkisi
TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 yılı raporu...
TC Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 yılı raporu...
Vatandaş Bildirimleri 2018 Raporu Açıklandı
Vatandaş Bildirimleri 2018 Raporu Açıklandı
Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Ordu Valiliğinden Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu
Türkiye'den Rum yönetimine doğal gaz gelir anlaşması tepkisi...
Türkiye'den Rum yönetimine doğal gaz gelir anlaşması tepkisi...
Güvensiz gıda her yıl 420 bin kişinin ölüm nedeni
Güvensiz gıda her yıl 420 bin kişinin ölüm nedeni
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması
“Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün“
“Basit önlemlerle yaz aylarında göz sağlığını korumak mümkün“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim