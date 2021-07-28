Antalya Manavgat'ta büyük yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede bugüne kadarki en büyük yangın olarak nitelenen yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.