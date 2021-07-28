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Antalya Manavgat'ta büyük yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgede bugüne kadarki en büyük yangın olarak nitelenen yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
Antalya Manavgat'ta büyük yangın

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını söndürme çalışmalarına, Antalya'nın yanı sıra çevre illerden gelen ekipler de destek veriyor.

İlçenin Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı.

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Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların telef olduğu belirtildi.

Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bölgeye gelerek, söndürme çalışmalarını yakından takip edeceği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 28.07.2021 15:34
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