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Antalya'da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

Antalya'da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

23 Şubat 2019 Cumartesi 07:06
Antalya'da sahile çok sayıda ölü balık vurdu

ALANYA İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİ, BALIK ÖLÜMLERİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATTI

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahile vuran ölü balıklarla ilgili inceleme başlatıldı
Galip Dere Plajı'nda sahile çok sayıda ölü gümüş balığı vurdu. Ölü balıkları görenler, durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.
Alanya Belediyesi ekipleri, sahil kenarındaki balıkları topladı.
Deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik, ya da yıldırım düşmesi sonucu balık ölümlerinin olduğu düşünülüyor.
 

Son Güncelleme: 23.02.2019 10:37
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