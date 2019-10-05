banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103464
ALTIN
275.377
DOLAR
5.6906
STERLİN
7.0260
EURO
6.2504
Ani ölüm: 37 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Taçoy: “Rum yönetimi hadsizce davranıyor“
TAÇOY:
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gazimağusa’da iş yerinde hırsızlık ve kasti hasar şuçlarından 2’şer yıl hapis cezası
İKİŞER YIL HAPİS YATACAKLAR

Annesi ile birlikte kanseri yendi

Türk Hava Yolları’nın kadın pilotlarından Bilge Derin, yaklaşık 10 ay süren meme kanseriyle mücadelesini zafere dönüştürerek göklere yeniden döndü.

Annesi ile birlikte kanseri yendi

Türk Hava Yolları’nın kadın pilotlarından Bilge Derin, yaklaşık 10 ay süren meme kanseriyle mücadelesini zafere dönüştürerek göklere yeniden döndü.

05 Ekim 2019 Cumartesi 10:01
Annesi ile birlikte kanseri yendi

Türk Hava Yolları, 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında kanseri yenen kadın pilotlarından Bilge Derin’in ve annesinin zaferle taçlanan mücadelesini sosyal medya hesaplarında ve dergisinde paylaştı.

Şu an 33 yaşında olan ve THY’de ikinci pilot olarak görev yapan Bilge Derin’e 2017 yılının Eylül ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Pilot olmadan önce de hava trafik kontrolörlüğü yapan Derin, hastalığını araştırırken, 55 yaşındaki annesine de aynı teşhisin konulduğu haberini aldı. Hastalığını en yakın arkadaşı dışında kimseyle paylaşmayan Bilge Derin, annesine de üzülmemesi için hastalığını söylemedi. Uçuşlarına ara vermek zorunda kalan Bilge Derin, yaklaşık 5 ay boyunca annesinin tedavisinin de yanında oldu. Kendi ifadesiyle önce düşmanını tanıdı, onu nasıl yeneceğine karşı bilinçlendi.

GÖKLERE 10 AY SONRA YENİDEN DÖNDÜ

banner317

Annesinden gelen güzel sonuçlardan sonra Bilge Derin, geçtiğimiz yıl Mart ayında tedaviye başladı. Doğadan ve sosyal yaşantısından kopmayan Bilge Derin, ailesi ve sevdiklerinin desteğini de arkasına alarak hastalığı yendi.

"ASLA PES ETMEDİM"

16 kemoterapi ve 33 radyoterapi seansı atlatan Bilge Derin, 10 ay süren mücadelesini zafere dönüştürerek tekrar göklerle buluştu. THY’nin sosyal medya hesabında ve dergisinde yaşadığı süreci 6,5 yıldır THY'de görev yapan Bilge Derin, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında şöyle anlattı:

“Kanserle tanıştığımda 31 yaşındaydım. Önce herkes gibi kabullenemedim. Sonra kabullendim bu sefer nereden başlayacağımı bilemedim. Zor bir süreçti. Ama asla pes etmedim. Dedim ki kendi kendime başladığın tüm yolculukları tamamladın, bu yolculuğu da başarıyla tamamlayacaksın. Ailemin ve arkadaşlarımın desteğiyle kanseri yendim. Tedavi sürecinde birçok insan bana ilham verdi. Ben de buradan binlerce insana umut olmak istedim. 6,5 yıldır emek verdiğim bir kurumun böyle bir çalışma yapması beni çok gururlandırdı. Ben de bu çalışmanın bir parçası olmak istedim. Gelin Türk Hava Yolları’nın başlattığı farkındalık çalışmasına destek verin. Sağlığınızın kaptanı sizsiniz. Belime kadar inen saçlarım artık yok ama şimdi kısa saçlarımla daha mutlu ve özgürüm. Hayatımın her anını yaşıyor ve hissediyorum. İşimi çok seviyorum ama kendi hayatımı asla ertelemiyorum ve bol bol gülüyorum. Bedenimi daha iyi tanıyorum, sağlıklı beslenip kaliteli yaşıyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Annesiyle Kanseri YendiThy Pilotu Kanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Meclisi'nde nöbetçi bakan mesaisi
TC Meclisi'nde nöbetçi bakan mesaisi
Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı
Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı
Erdoğan: Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır
Erdoğan: Türkiye değişirken AK Parti yerinde saymayacaktır
Yavuz 7 Ekim'de sondaja başlayacak
Yavuz 7 Ekim'de sondaja başlayacak
Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Yavuz, Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerliyor
Türkiye’de enflasyon 26 ay sonra yeniden tek hanede
Türkiye’de enflasyon 26 ay sonra yeniden tek hanede
“Her 30 dakika tempolu yürüyüş sağlığı koruyor“
“Her 30 dakika tempolu yürüyüş sağlığı koruyor“
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Hulusi Akar: “Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız”
Hulusi Akar: “Mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi de korumakta kararlıyız”
Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa 'siper'i yapıyoruz
Akar: F-35 olmuyorsa Hürkuş’u yaptık, Patriot olmuyorsa 'siper'i yapıyoruz

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim