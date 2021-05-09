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Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu

Muğla'da yaşayan 43 yaşındaki kadın, 9 yıldır yaşadığı böbrek yetmezliğinden eşinin bağışladığı böbrekle kurtuldu. Sağlığına kavuşan kadın, "Eşim bana en güzel Anneler Günü hediyesini verdi. Yeniden hayata döndüm, ona çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

09 Mayıs 2021 Pazar 21:42
Anneler Günü hediyesi, eşinden aldığı böbrek oldu
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Datça ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki İpek Koca, 9 yıldır böbrek yetmezliği ile mücadele ediyordu. Koca, eşi Emin Koca'nın böbreğini bağışlaması ile yeniden hayata tutundu. 43 yaşındaki kadın Anneler Günü'nde en büyük hediyeyi eşinden almış oldu.

"6 YILDIR MÜCADELE EDİYORUZ"

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İpek Koca, kasılmalar ve böbrek ağrısı gibi şikayetlerle 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunu belirterek, "Burada bana Alport sendromu teşhisi konuldu. 6 yıl boyunca diyet ve ilaçlarla kontrol altına alınmaya çalışıldı. Nakil için 2018 de Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. Eşim Emin, donör olmak istedi. Kontrollerimiz yapılırken eşimin akciğerlerinde leke çıkması nedeniyle ameliyatımız iptal edildi. Daha sonra böbreklerim artık yeterli işlevini görmediği için 2018 Mayıs ayında Marmaris'teki özel bir hastanede diyalize girmeye başladım. 3 yıl boyunca orada diyalize girdim kendi imkanlarımla Datça'dan Marmaris'e 3 günde bir gidip geldim. Eşim bu süre içinde hastane-doktor araştırdı. Eşimin de arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Bursa'da özel bir hastanenin nefroloji doktoruyla görüşerek belgelerimizi raporlarımızı gönderdik. Bu süreçte her şey benim haberim dışındaydı ve eşimin bana belki hayatımdaki en güzel hediyesiydi. Bana bir hayat hediye etmişti. Ameliyatımızı gerçekleştirebileceklerini söylediler. 29 Nisan tarihinde Bursa'ya geldik ve yatışımız yapıldı. Kontrollerden geçtik. ve hiçbir sorun çıkmadı. Eşimin ciğerindeki leke ise küçüklükten kalma olup sorun teşkil etmedi." ifadelerine yer verdi.

 "YENİDEN HAYATA DÖNDÜM"

Hayata tekrar tutunan Koca, "7 Mayıs cuma günü ameliyatımız başarılı bir şekilde gerçekleşti. Anneler gününde eşimin bağışladığı böbrekle yeniden hayata döndüm. Eşime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

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