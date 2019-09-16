banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103242
ALTIN
276.278
DOLAR
5.7147
STERLİN
7.1053
EURO
6.3223
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
ATV aracın kontrolünü kaybedip yoldan 30 metre aşağıya düştüler
İKİ KİŞİ YARALANDI
Bafra’da motor kazası: 1 ağır yaralı
MOTOSİKLET KAZASI
banner307

Ankara’daki Suriye Zirvesi’nin ana gündemi İdlib

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, beşinci Suriye zirvesi için biraraya geliyor.

Ankara’daki Suriye Zirvesi’nin ana gündemi İdlib

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, beşinci Suriye zirvesi için biraraya geliyor.

16 Eylül 2019 Pazartesi 08:08
Ankara’daki Suriye Zirvesi’nin ana gündemi İdlib

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, beşinci Suriye zirvesi için bir araya geliyor.

En önemli gündem maddesi, son bir yıldır düzenlenen tüm zirvelerde olduğu gibi, muhaliflerin elinde kalan son şehir olan İdlib.

Suriye ordusu, Türkiye sınırındaki İdlib'de, El Kaide bağlantılı Hayat Tahrir el Şam (HTŞ) örgütü ve onunla bağlantılı gruplarla savaştığını söyleyerek son dönemde saldırılarını artırdı.

İdlib'de yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. Ankara, halihazırda başlayan göçmen akınını engellemek için hem Rusya'ya operasyonları durdurması yönünde, hem de Avrupa'ya güvenli bölge kurma konusunda destek vermesi yönünde çağrı yapıyor.

Zirve için Pazar günü Ankara'ya gelen Ruhani, yola çıkmadan önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında "İdlib bölgesinde hâlâ teröristler var. Onlara karşı savaşın sürdürülmesi gerekiyor" diyerek zirve öncesi Ankara'nın taleplerinin dışında bir mesaj verdi.

Ağustos ayında İdlib'in güneyinde yer alan Han Şeyhun kasabasından Türkiye destekli muhalifler geri çekilince, Türkiye'nin bölgedeki Morek gözlem noktası Suriye ordusu tarafından çevrelenmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'ta Rusya'ya giderek Putin'le İdlib konusunu görüşmüş ancak bu görüşmeden somut bir sonuç alınamamıştı.

Morek gözlem noktasının kuzeyindeki Türkiye'nin kurduğu diğer üç gözlem noktası da, rejimin son günlerde hava bombardımanını sıklaştırdığı bölgelerin sınırında.

Ankara'dan yapılan açıklamalara göre, operasyonlar ve çatışmalar sürse de Türkiye'nin gözlem noktaları taşınmayacak.

ANAYASA KOMİTESİ'NİN KURULMASI İÇİN ÇALIŞILIYOR

banner317
BBC Türkçe'ye zirve öncesinde bilgi veren üst düzey bir Türk dışişleri yetkilisi, Anayasa Komitesi oluşturulana kadar İdlib'deki mevcut durumun korunmaya çalıştığını, böylece siyasi çözüm için masaya oturulduğunda muhaliflerin elinin daha güçlü olmasının amaçlandığını söyledi.

Anayasa Komitesi için muhaliferin ve Suriye rejiminin verdiği isimler tüm taraflarca onaylandı.

Bağımsız isimlerden oluşan listedeki üç isimle ilgili anlaşmazlığın çözülmesi için ise, Ankara'da yapılacak zirveye kadar çalışmalar sürdü.

Anayasa Komitesi'nin oluşmasıyla birlikte, Türkiye ve diğer bölge ülkelerindeki Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönebilmesi için uygun şartların da oluşturulması hedefleniyor.

Bu şartların başında, genel af çıkarılması geliyor.

GÜVENLİ BÖLGE DE ZİRVENİN GÜNDEMİNDE

Ankara, Temmuz ayından bu yana ABD'den gelen askeri ve diplomatik yetkililerle, "Fırat'ın doğusu" olarak adlandırılan Suriye'nin kuzeydoğusunda bir güvenli bölge oluşturmak için görüşmeler yapıyor.

Zirve için Pazar günü Ankara'ya gelen Ruhani, "ABD'nin ve diğer güçlerin Fırat'ın doğusundaki yasa dışı varlığının, Suriye'nin bu bölgesinin huzura kavuşmasını engellediğini" söyledi.

ABD'li ve Türk yetkililerin görüşmelerinin sonucunda, 7 Ağustos'ta, Şanlıurfa'da Müşterek Harekât Merkezi oluşturulmasına karar verilmişti. Ardından sınırın Suriye tarafında ortak hava ve kara devriyeleri yapıldı.

Rusya ve İran, ABD'nin bölgede kalıcı olmasına yol açacak herhangi bir anlaşmaya sıcak bakmıyor.

Ankara da, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle sınırlarında YPG'nin varlığına karşı çıkıyor.

Son Güncelleme: 16.09.2019 11:53
Anahtar Kelimeler:
Suriye Zirvesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı
Eski generalin emir astsubayı da ankesörden çıktı
S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı
S-400 sisteminin ikinci bataryalarının intikali tamamlandı
Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı
Her bir heykel için 4 bin metre uzunluğunda metal çubuk kullandı
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu
Çankırı merkezli FETÖ operasyonu
Uzun süreli ağız gargarası kullanımı mantara sebep oluyor
Uzun süreli ağız gargarası kullanımı mantara sebep oluyor
Anne adaylarına günde 10 fındık tüketmeleri önerisi
Anne adaylarına günde 10 fındık tüketmeleri önerisi
“Kalp hastalıkları gençlerde ve sporcularda ani ölüm nedeni“
“Kalp hastalıkları gençlerde ve sporcularda ani ölüm nedeni“
Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti
Davutoğlu Ak Parti'den istifa etti
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
Türkiye-KKTC arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması TC Resmi Gazete'de
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“
“Takım sporları akran zorbalığının önüne geçilmesinde etkili“

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim